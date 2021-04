Si pierdo la mayoría en el Congreso, vetaría el Presupuesto: López Obrador

Agencia Reforma / Andrés Manuel López Obrador

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si sus opositores ganan la mayoría en el Congreso, no será tan fácil que le quiten el Presupuesto pues el Ejecutivo tiene la facultad de veto.

"Por eso nos importa mucho el que las elecciones sean libres y sean limpias, y no hay ningún problema si nuestros opositores ganan, ningún problema habría, si el pueblo así lo decide. Que si ganan nuestros opositores y tienen mayoría en el Congreso nos van a quitar el Presupuesto, no está tan fácil, no es así.

"Que van a quitar los programas sociales porque es populismo, porque es paternalismo, no está tan fácil. Nada más le recuerdo de que el Ejecutivo tiene facultad de veto", señaló en conferencia.

El mandatario federal dijo que lo recuerda para que no crean que se quedará de "brazos cruzados", pues es un procedimiento legal que no está fuera de la ley.

El veto más reciente

En noviembre de 2004, el Presidente Vicente Fox anunció en cadena nacional que impugnaría el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, aprobado por la Cámara de Diputados.

El entonces panista consideró que el decreto avalado por los legisladores era incongruente e inviable y que los cambios realizados pretendían bloquear su Gobierno.

De entrada, Fox envió un documento con observaciones al Palacio Legislativo de San Lázaro, mismo que no fue admitido por los legisladores.

En respuesta, el Presidente llevó el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde interpuso una controversia constitucional contra de la Cámara De Diputados.

Tras aceptar la demanda, los ministros emitieron una suspensión temporal sobre el ejercicio de poco más de 4 mil millones de pesos del presupuesto, relacionado con 50 partidas, en las que se concentraba el litigio.

En su defensa, los legisladores presentaron diversos incidentes de nulidad, aunque terminaron por responder a la demanda presidencial.

En mayo del 2005, en una votación divida, la Corte determinó que la aprobación del Presupuesto es un acto administrativo y, por lo tanto, el Presidente sí estaba facultado para hacer observaciones al mismo.

Los ministros ordenaron su devolución a la Cámara de Diputados y la realización de un periodo extraordinario de sesiones para atender las observaciones del Ejecutivo.