Avalan diputados reforma a Ley de Amparo

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados discute la reforma a la Ley de Amparo, con la advertencia de la mayoría de que se busca ponerle un alto al Poder Judicial.

La reforma plantea derogar el último párrafo del artículo 129 de la Ley de Amparo, que dice que el órgano jurisdiccional de amparo "excepcionalmente" podrá conceder la suspensión si a su juicio, con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social.

También se agrega un párrafo al artículo 148, para precisar que tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales.

La diputada de Morena Adriana Bustamante presentó la reforma y se adelantó al debate en tribuna, al pedir a la población no creer "las mentiras de la oposición" que criticarán el dictamen.

"El proyecto que hoy se presenta no busca limitar, ni reducir o restringir el efecto protector y garantista del juicio de amparo, justo porque el juicio de amparo es el recurso judicial más efectivo y más protector con el que cuentan las y los ciudadanos para defenderse de los actos de la autoridad que consideran excesivos o arbitrarios.

"Las disposiciones vigentes que hoy se encuentran en el centro de la discusión, le han otorgado al Poder Judicial, resolver bajo un criterio unipersonal, una potestad discrecional, que al no estar reglamentada le ha otorgado una cuota excesiva de poder que ya no obra solo como un contrapeso natural", expresó.

El petista Benjamín Robles reconoció que la reforma busca poner límites al Poder Judicial y con ello a la oposición que recurre al mismo.

"Es un instrumento al servicio de los opositores y comparsa del proyecto político para regresar a ejercer el poder, para instrumentar el régimen de corrupción", afirmó en tribuna.

Los partidos de oposición presentaron mociones suspensivas para rechazar la reforma y pedir que se regresara a la Comisión de Justicia, para que haya un mayor análisis de la reforma.

"Esta iniciativa nos pone a un paso de la tiranía, donde las y los mexicanos no podamos defendernos de actos arbitrarios de la autoridad, o leyes que lesionen nuestros derechos.

"Están eliminando las garantías individuales de los ciudadanos, básicamente su Gobierno quiere que el pueblo no se queje, que el pueblo no levante la voz, porque si el Gobierno no te da tus medicamentos contra el cáncer, ya no podrás ampararte; porque si el Gobierno destruye zonas protegidas para sus proyectos, ya no podrás ampararte; porque si alguna autoridad te detiene y eres inocente, ya no podrás ampararte, prácticamente están eliminando la única herramienta que sirve como protección instantánea y temporal a nuestros derechos", dijo el coordinador del PRD Javier Huacus.

María Fernanda Félix, de MC, dijo que la reforma afecta a los más pobres, porque ya no serán protegidos con la suspensión general del acto reclamado, tendrán que presentarse amparos individuales para luchar contra un abuso de la autoridad.

"Esto obliga a cada ciudadano a acceder a asesoría legal y pagar una alta cantidad de dinero, si es quieren que no se le violen los derechos".

"Impulsan en esta reforma una dictadura, cualquier autoridad va a pasar por encima de los ciudadanos.

"Ya para concluir, les digo que los vamos a acusar con sus mamás y sus abuelitas, porque les quieren quitar las pensiones y no se van a poder amparar, dijo la legisladora de Sonora.

El panista Gabriel Quadri argumentó que la reforma es inconstitucional, porque afecta, sobre todo a los más pobres.

"Con esta reforma se estaría impidiendo la protección de la justicia a las personas que no hayan tramitado un amparo. Esto es, a los pobres, porque no pueden pagar abogado. Se dejaría en la indefensión a la gran mayoría de los mexicanos".

Destacó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los derechos tienen una doble dimensión, individual y colectiva o difusa, lo cual modula el principio de relatividad.

"La reforma va en contra del artículo primero constitucional, donde se mandata la protección de los derechos humanos basados en los principios pro persona, pro natura, de progresividad y de justicia intergeneracional", mencionó.

La priista Yolanda de la Torre advirtió que el Congreso no puede legislar en retroceso y si así sucede, opera la contención y el equilibrio de la división de poderes.

"Y ahí está la Suprema Corte para corregir las barbaridades, para enmendarnos la plana, para proteger al ciudadano de los abusos de cualquiera de los poderes, para proteger a los ciudadanos del abuso del Poder Legislativo también y de su mayoría", sostuvo.

Recordó que la reforma sobre derechos humanos del 2011 le dio la encomienda al Poder Judicial de garantizar la protección de los derechos humanos y aplicar el control de convencionalidad.

"El Poder Judicial se convirtió en garante de esa expansión de derechos. Esta reforma de Ley de Amparo es inconstitucional, es inconvencional.

"Cómo se atrevieron. Sólo el hecho de proponer esta iniciativa inconstitucional y regresiva debe ser una vergüenza pública para cualquier legislador, más si se dice ser constitucionalista. Qué bueno que el autor de la reforma no es mi alumno, porque si no, lo reprobaba, no sólo en derecho constitucional, sino lo regresaba y lo reprobaba en introducción al derecho", expresó la legisladora sobre el senador Ricardo Monreal, autor de la iniciativa.