Quería CJNG secuestrar a empresario en Zapopan

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la participación del Ejército en la balacera que causó pánico en una plaza de Zapopan, donde un grupo del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) quería secuestrar a un empresario.

El mandatario federal explicó en la mañanera que al momento del intento de plagio, escoltas del empresario se enfrentaron a los criminales y participó el Ejército.

"Pues vamos a aprovechar para informarles que hubo un enfrentamiento ayer en Jalisco, muy difundido en las redes, muy lamentable también que esto suceda. Según el informe preliminar, querían secuestrar a una persona", indicó.

"Parece que es un empresario que se dedica a la compraventa de vehículos, pero vamos a esperar el informe, eso es lo que puedo comentar".

López Obrador justificó la acción de los militares y dijo que antes no se permitía al Ejército intervenir en asuntos de seguridad pública.

"¿Cómo se le llaman? custodios, escoltas, porque no me gusta eso de guardaespaldas. Los escoltas del señor se enfrentaron al grupo que quería secuestrarlo y empezó una balacera e intervino el Ejército, porque avisaron al Ejército, eso es muy importante subrayarlo", destacó.

"Si no se permite al Ejército intervenir en asuntos de seguridad pública, en esa balacera, el Ejército no podría intervenir. Antes, cuando no se le permitía al Ejército intervenir en temas de seguridad, porque constitucionalmente estaba impedido, podían estar asaltando a una persona enfrente de un batallón y no participaban, porque legalmente estaban impedidos".

"Ahora sí participan e intervinieron, lamentablemente hubo una persona que perdió la vida, heridos de los dos grupos, tanto de los escoltas del señor que querían secuestrar como de los agresores de la delincuencia".