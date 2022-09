Aboga AMLO por prisión domiciliaria a Félix Gallardo

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de que el capo Miguel Ángel Félix Gallardo lleve su proceso en libertad pues "está verdaderamente mal de salud".

En conferencia desde Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que el fundador del Cártel de Guadalajara debe cumplir su condena en cada porque toma muchas medicinas y no puede ser atendido en el Penal Estatal de Puente Grande, Jalisco.

"Tiene muchas enfermedades, está mal y no puede ser atendido en el reclusorio, tiene que ser atendido en una casa por su familia, va a estar preso, tienen que aceptar el portar brazalete aún estando enfermo, pero que se le dé la oportunidad de ser atendido, ya en una situación de salud bastante, bastante delicada, le voy a pedir ahora que nos toque el informe mensual de seguridad que Rosa Icela presente el examen médico".

"No sé cómo esté la cuestión jurídica, pero el informe que me presentaron sobre su estado de salud sí me convenció que sí necesita un tratamiento que no se puede dar en el reclusorio porque son muchas enfermedades, tampoco es dejarlo en libertad, es que esté cumpliendo con su condena en casa de familiares con un brazalete y con vigilancia, toma muchísimas medicinas, está en una situación delicada".

Un juzgado federal concedió al sinaloense el beneficio del confinamiento domiciliario en un juicio en el que fue sentenciado a 40 años de prisión por tráfico de cocaína en una flota de aerotaxis.

Sin embargo, "El Padrino" o "El Jefe de Jefes" no abandonará Puente Grande porque necesita conseguir el mismo beneficio en el otro proceso por el que compurga una pena de 37 años de cárcel por el crimen del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, ocurrido en 1985.

Adicionalmente, la Fiscalía General de la República impugnó el fallo del juzgado que le concedió el confinamiento domiciliario, por lo que será un tribunal unitario el que determine si confirma o no el beneficio en uno de sus dos procesos.

El pasado jueves, un secretario en funciones de titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México concedió el confinamiento domiciliario al sinaloense en una residencia del Fraccionamiento Ciudad del Sol, en Zapopan, en el juicio en el que fue sentenciado por delitos contra la salud, acopio de armas de uso exclusivo del Ejército y cohecho.