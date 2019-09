Propone AMLO eliminar los exámenes de admisión en las universidades

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que se eliminen los exámenes de admisión en las universidades y se garantice a todos la posibilidad de estudiar.

"Tengo otros datos sobre universidades, la UNAM está muy bien colocada como una de las mejores universidades del mundo y la metropolitana (UAM) igual, el Politécnico y otras universidades públicas y privadas de México", dijo en su conferencia mañanera.

"Yo creo que el problema en nuestro país no es solo el de la calidad de la enseñanza, creo que el problema principal es el de la cobertura, los dos hay que atenderlos pero hay que garantizar que todos puedan estudiar, que no haya rechazo, eso hay que eliminarlo, para que se genere polémica, deberían de quitarse los exámenes de admisión y garantizarse a todos la posibilidad de estudiar porque no sólo es el nivel académico, porque la escuela es el segundo hogar para los jóvenes".

Agregó que el acudir a una escuela ayuda en el proceso de aprendizaje y ayuda mucho a jóvenes que tienen problemas de desintegración en sus familias.

"(La escuela) no es solo el lugar donde se da el proceso de enseñanza, aprendizaje, la escuela es lo que permite que haya comunicación y que se tengan relaciones entre alumnos, maestros, es una comunidad y eso ayuda mucho sobre todo en el caso de adolescentes que tienen problemas de desintegración de familias. ¿Pero si no pueden llegar a ese segundo hogar, a dónde van?.

Criticó lo que denominó visión tecnocrática y dijo que es deshumanizada y ramplona.

"La visión tecnocrática que quisieron proponer es muy deshumanizada y muy ramplona, muy superficial, son con todo respeto muy desinformados, o sea, entonces sí mejorar la calidad", indicó.