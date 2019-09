Defiende López Obrador plazas automáticas a CNTE

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que él propuso que los egresados de las normales tengan plazas automáticas, como lo quería la CNTE, y adelantó que se abrirán más de esos planteles.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario federal fue cuestionado sobre si consideraba conveniente que se otorguen plazas a normalistas sin una evaluación previa, como lo recomiendan organismos internacionales, a lo que respondió que fue su iniciativa en las pláticas con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

"Sí, yo lo promoví, es que vamos a hablar físico, vamos a usar el lenguaje tecnocrático, es que es un nuevo paradigma, ya se acabó la política privatizadora en materia de educación, hizo mucho daño eso, lo de los exámenes de admisión, usaron los exámenes de admisión para rechazar a jóvenes que querían estudiar y pasaban el examen, no es que no pasaran el examen, todavía nos deben una explicación", respondió.

"Porque durante todo el periodo neoliberal rechazaron a millones de jóvenes que querían ingresar y que con la mentira de que no pasaban el examen de admisión no les daban oportunidad de estudiar, esa era una regla de la anterior política educativa, la supuesta calidad de la enseñanza".

López Obrador advirtió que en las gestiones del periodo neoliberal se esmeraron en destruir la educación pública gratuita.

Mencionó el caso de la UNAM, donde el 65 por ciento de los estudiantes son de familias pobres o de clase media baja y el 35 son de clase media, media alta y alta, lo que atribuyó al pase automático.

"Y lo querían quitar, si hubiesen quitado el pase automático, que insistieron mucho los conservadores, no fuese esa la composición, ¿cómo es a nivel nacional? Por los exámenes de admisión, que no hay pase automático, solo 50 por ciento son pobres y clase media baja, el otros 50 clase media, media alta y alta en general", dijo.

El jefe del Ejecutivo argumentó que por esa situación, en su gestión se apoyará a las normales y se abrirán nuevos planteles.

"En el caso de las normales querían acabarlas para que cualquiera pudiese ser contratado como maestro, nosotros hemos decidido apoyar a las normales, hoy decía yo, voy a Hidalgo y voy a repetir que se abre El Mexe, que lo cerraron, es una vergüenza que hayan hecho eso (...) no se van a cerrar ya las escuelas normales, al contrario, se van a abrir más escuelas normales".

López Obrador defendió la decisión de otorgar las plazas magisteriales de manera automática, porque los estudiantes de las normales sí están preparados.

"Y el que salga de la escuela normal va a salir con su plaza, aunque no les guste a los conservadores, me van a decir ¿y la evaluación? Y qué, ¿no van a estudiar,? ¿No el estar en una normal en nivel licenciatura significa prepararse para dar clases? ¿Qué más capacitación? ¿Qué más formación? Entonces sí, yo planteé eso, yo sugerí eso, solo que se ponga en correspondencia con las vacantes, pero que las plazas las cubran y tengan preferencia los egresados de las normales públicas", aseveró.

Cuestionado sobre si eso no pondría en riesgo la calidad de los docentes, el político tabasqueño lo descartó.

"Al contrario, los maestros de México están capacitados, y ya basta de estar partiendo de supuestos falsos, eso de que no tienen capacidad los maestros (...), eso tiene que ver con la política neoliberal y la agenda que establecieron en Estados Unidos para imponer las llamadas reformas estructurales, todo eso es un asunto fundamentalmente ideológico, nosotros no actuamos así, nosotros nos apegamos a la realidad", contestó.