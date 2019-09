Descartan dirigir Afores a obras de AMLO

Ciudad de México— La Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) se comprometieron a que la actual Administración no utilizará los fondos para el retiro de los trabajadores para financiar obras prioritarias del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Abraham Vela, presidente de la Consar, y Carlos Noriega, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de Hacienda, sostuvieron una reunión con comisiones del Senado para explicarles los pormenores de la minuta de reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro que aprobó la Cámara de Diputados.

Los senadores Vanessa Rubio, del PRI, y Gustavo Madero, del PAN, cuestionaron a los funcionarios sobre si una modificación al régimen de inversión de las Afores permitiría al Gobierno financiar

proyectos como el del aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya.

Noriega sostuvo que las autoridades no tienen la facultad para determinar en qué proyectos invierten las Afores.

Además, indicó, la ley establece topes máximos para evitar que una Afore invierta exclusivamente en un único activo o proyecto.

"No hay ninguna facultad para que las autoridades dicten la manera como Afores pueden invertir, lo más que podemos hacer como autoridades es dar información", aseguró.

El funcionario federal destacó que la reforma pretende dejar a los expertos el poder de decidir a dónde dirigir inversiones, siempre bajo la supervisión del Gobierno.

"Sí hay un compromiso personal, manifiesto públicamente mi convicción de que no podemos orientar a las administradoras a invertir en determinados proyectos o determinados portafolios, porque es atentar contra la naturaleza del modelo que estamos haciendo, buscando que sean los inversionistas profesionales, los equipos técnicos de las Afores, los que tomen las mejores decisiones, eso sí, que estén fundamentadas y hechas abiertas a la supervisión directa de Consar", indicó.

En tanto, Vela advirtió que en la Administración de Enrique Peña Nieto se forzó a las Afores a invertir en el proyecto del aeropuerto de Texcoco, que finalmente fue cancelado por López Obrador.

"En el pasado, no me cabe la menor duda, o bueno, sospecho, porque no lo puedo probar, que el Gobierno federal le torció el brazo a las Afores para que intervinieran en el nuevo aeropuerto de la CDMX que se terminó cancelando, pero en esta Administración el Gobierno federal y la Consar no le vamos a torcer el brazo a nadie para que invierta en ningún proyecto, ya sea que se llame Dos Bocas, Santa Lucía, Tren Maya", prometió.

"Las Afores pueden invertir libremente en lo que quieran y obviamente van a terminar invirtiendo en los proyectos que, a juicio de las propias Afores y de los inversionistas, lo terminarán haciendo si ese proyecto luce rentable y seguro, de lo contrario, no van a invertir en eso, a menos que alguien les haga manita de puerco, yo no les voy a hacer manita de puerco".

Noriega afirmó que las pérdidas de las Afores que invirtieron en el NAICM de Texcoco ya fueron recuperadas.