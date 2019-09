Piden modificar Constitución para reelegir a AMLO

Ciudad de México— El diputado de Morena en Tabasco, Charlie Valentino León Flores, pidió modificar el Artículo 83 Constitucional para que el Presidente Andrés Manuel López Obrador sea reelecto en el cargo.

"No podemos poner en riesgo el bienestar que ya llegó, por eso mismo les pido absolutamente a todos los tribunales a todas las Cámaras remover el artículo 83 de la Constitución Política de México, que es el legendario artículo para que de esta forma 'Sufragio efectivo, sí reelección' porque queremos a Andrés Manuel López Obrador seis años más en la Presidencia", dijo desde tribuna del Congreso local.

"Esto es una exigencia de parte del pueblo mexicano, pero si usted no lo quiere tomar como una exigencia tómelo como una súplica de parte de la historia".

El Artículo 83 establece que el Presidente de México durará en su encargo seis años.

"El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto", se indica.

En julio pasado, López Obrador firmó ante un notario público su compromiso de no reelegirse en el cargo.

El Mandatario federal lo hizo luego de que el INAI ordenó a la Presidencia entregar una copia certificada de dicho documento, que López Obrador firmó inicialmente el 19 de marzo.