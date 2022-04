Promueve Segob consulta; viola veda electoral

Ciudad de México.— A pesar de que el Tribunal Federal Electoral ratificó la prohibición de que los funcionarios públicos promuevan la consulta sobre la revocación de mandato del presidente López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la fomentó en Coahuila e incluso dijo no temer por alguna sanción del Instituto Nacional Electoral, pues ya viene la reforma electoral.

"No se preocupen por los del INE, esos ya se van, porque viene la reforma electoral y ahora el pueblo va a elegir a los consejeros y a los magistrados. México va a ser el primer país del mundo donde ustedes elijan a quienes deben organizar y conducir las elecciones y juzgarlas", sostuvo en una reunión con militantes de Morena en la que participaron no solo el dirigente nacional, Mario Delgado, sino legisladores y presidentes municipales de Morena, así como maestros.

PUBLICIDAD

El secretario de Gobernación, paisano del presidente, aseguró en su discurso que el 10 de abril, día de la consulta, "inicia el amanecer democrático". Incluso reveló que le contó a López Obrador que acudiría a la asamblea informativa en Coahuila a promover la consulta.

"A mí no me da pena. Cuando le platicábamos a ya saben quién que íbamos a venir aquí a apoyar ya saben qué, se me quedó viendo y me dice 'te van a querer correr los del INE', y le digo 'no se preocupe, si me corren, voy a decir que ha sido un honor que me corran por ayudar a Obrador'", expresó entre los aplausos de los morenistas.

"Así tiene que ser, que no nos dé pena, tenemos al mejor presidente de la historia moderna de México y tenemos que apoyarlo el 10 de abril. Amor con amor se paga", arengó según el video de su discurso.

Augusto López, que como titular de la Segob tiene entre sus funciones fomentar la relación de los mexicanos en un Estado de Derecho, también reveló que participó en la recolección de firmas para solicitar la consulta de revocación de mandato.

"Ahora que andábamos en la recolección de las firmas, pues Tabasco, como les decía, modestamente es el estado que aportó el mayor número de firmas a todo el país, pero no crean que ha sido fácil, se lo debemos a la conducción y liderazgo de un tabasqueño inmenso que hoy es presidente de la República", dijo.

El martes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró inaplicable el "decretazo" que los diputados de Morena habían aprobado para que se permitiera a los servidores públicos promover la participación en la consulta del 10 de abril, que los seguidores de López Obrador anuncian como una ratificación.

Con esto, los magistrados ratificaron también las medidas cautelares dictadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y al partido Morena para que eliminaran de sus redes sociales una publicación en apoyo al presidente de la República.

En respuesta, López Obrador lanzó una nueva amenaza para desmantelar al INE, con una reforma constitucional para que los ciudadanos decidan por votación nacional a los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral.