Prevén comisiones votar reforma eléctrica en Lunes Santo

Ciudad de México.— Con el objetivo de aprobar el dictamen de la reforma eléctrica en Lunes Santo, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía de la Cámara de Diputados se instalaron en sesión permanente.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, indicó que el proyecto les será entregado a los legisladores a más tardar el 4 de abril, a fin de cumplir con el requisito de circularlo con al menos cinco días de anticipación, como lo establece el Reglamento.

El morenista citó la próxima reunión de las Comisiones Unidas para el 11 de abril a las 11:00 horas, es decir, Lunes Santo, y un día después de la consulta para la revocación de mandato.

Durante ésta, abordarán en punto cinco del orden del día: la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen.

La ruta propuesta por Morena plantea que el dictamen suba a discusión del pleno el próximo 13 de abril.

La instalación de las Comisiones Unidas se llevó a cabo en medio de advertencias de la Oposición, que señaló que no permitirán un albazo legislativo.

El presidente de la Comisión de Energía, el morenista Manuel Rodríguez, inició la reunión con la lectura del orden del día, que en punto cuatro incluía la discusión y votación del dictamen.

Lo anterior generó las críticas de la Oposición, que pidió retirar el punto, ya que el documento no ha sido distribuido entre los integrantes.

"Yo le pregunto a los presidentes, a las integrantes o a los integrantes de cualquiera de las comisiones si ustedes conocen el proyecto, porque a nosotros no se nos circuló, por lo tanto pediría, muy respetuosamente, que se retire el punto número cuatro del orden del día, dado que no existe documento alguno al que se le pueda dar lectura, discusión y, en su caso, aprobación", dijo el panista Marco Humberto Aguilar.

A pesar de los intentos de Robledo y de Rodríguez por explicar que el orden del día se refería a una sesión que sería prolongada, la oposición solicitó más pulcritud en la redacción de ésta y demandó conocer la fecha en la que circularía el dictamen, a fin de evitar un albazo legislativo.

"Sería muy interesante saber la fecha en la que se va a circular el dictamen, para tener claridad de los cinco días que debe estudiarse", señaló la panista Noemí Berenice Luna.

Ante las quejas de la mayoría por la insistencia de la oposición, la panista María Josefina Gamboa incluso ironizó que querían conocer la fecha porque tenían una invitación a una alberca gigante en Houston, en referencia a la casa que José Ramón López Obrador, hijo del presidente, rentaba a una empresa contratista de Pemex.

"Eso me parece irrespetuoso, pero si quieren más detalle, vamos a ir a Houston, tenemos invitación a una alberca enorme, donde cabemos todos los de la comisión", indicó.

El emecista Salvador Caro acusó desaseo en el proceso de aprobación del orden del día.

"Creo que no pegó ya el madruguete y debemos irnos con la propuesta que hizo el diputado Cantón Zetina, que le corresponde corregir la posición de Morena en este proceso. Nos parece desaseado este proceso, pero hay una manera de parte de ustedes de enmendarlo y nos parece bien", expresó.

El morenista Oscar Cantón Zetina propuso que en el documento se incorporara como punto cuatro un receso, para establecer que después de éste iniciará la discusión y eventual aprobación del dictamen de reforma eléctrica.

Finalmente, con diputados conectados vía remota pidiendo votar, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, dio por aprobada la modificación.

El presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez, negó posibilidades de albazo.

"No hay riesgo alguno de que discutamos algo aquí que no se haya recibido por parte de cada una de las diputadas y de los diputados integrantes de las comisiones unidas que no lo haya recibido con cinco días de anticipación", aseguró.