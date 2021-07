Prevén liberar a reos sin sentencia, torturados y enfermos

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador presentará un decreto para que sean liberados los presos en cárceles federales por delitos no graves con más de diez años sin sentencia, los mayores de 75 años y de 65 con enfermedades crónicas y cualquier interno que haya sido torturado.

"No sentenciados del fuero federal con más de diez años sin sentencia, que no hayan cometido delitos graves, van a ser liberados, lo repito: internos en las cárceles federales del fuero federal que en diez años no hayan sido sentenciados, y estén en la cárcel por delitos no graves, van a ser liberados.

"Dos: adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles también del fuero federal que no hayan cometido delitos graves, delitos de sangre, van a ser liberados.

"Tres: adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas que estén en la cárcel y que no hayan cometido delitos graves, van a ser liberados, en este caso y en todos se va a seguir un procedimiento simplificado", informó en conferencia.

Indicó que en el caso de los presos enfermos se pedirá a la Secretaría de Salud que realice los diagnósticos correspondientes.

En tanto, el Mandatario federal dijo que la tortura a presos será comprobada mediante el Protocolo de Estambul y está contemplada en el decreto que realizará la Secretaría de Gobernación.

"Y cuatro: todo interno en cárceles federales que haya sido torturado y se compruebe mediante Protocolo de Estambul, va a ser liberado", afirmó.

"No queremos la tortura en México. Nadie merece ser torturado, nadie, entonces estás cuatro acciones van a formar parte de un decreto que voy a firmar y que va a elaborar la Secretaria de Gobernación. Lo vamos a elaborar la semana próxima para presentar y publicar".

¿Lo de tortura para cualquier delito?, se le cuestionó.

"Para cualquier delito. De cualquier edad, o sea, cero tortura", respondió López Obrador.