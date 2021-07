Acusan que hermano de AMLO recibió trato VIP en aeropuerto

Ciudad de México— Amado Avendaño, un periodista chiapaneco, exhibió el trato VIP que recibió Pío, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues tras la cancelación de un vuelo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la Ciudad de México fue reubicado en el siguiente, mientras que los demás pasajeros hicieron fila durante cinco horas para que les cambiaran el vuelo.

En su cuenta de Twitter, Avendaño relató la cancelación del vuelo 315 de Aeroméxico, previsto para salir a las 10:02 horas, en el que viajaría también Pío López Obrador. Con texto e imágenes aseguró que mientras los demás pasajeros fueron enviados a cambiar sus boletos al mostrador, donde esperaron más de cinco horas, el hermano del Presidente consiguió asiento en el vuelo siguiente.

"Trato VIP para Pío, hermano del presidente López Obrador en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez; tras la cancelación de vuelo 315 de Aeroméxico, desalojaron a los pasajeros de la sala de abordar, excepto a él que lo 'acomodaron' en el siguiente vuelo 317; los demás 5 horas de fila", publicó en su cuenta de Twitter, junto con un video de Pío López negociando sin cubrebocas su pase en la sala de espera.

En entrevista telefónica, Avendaño relató que ya en la sala de abordar les informaron sobre el retraso del vuelo y que serían notificados cada 15 minutos, aunque después detallaron que tendrían que acudir al mostrador a cambiar sus boletos.

"Salí al mostrador y me dije 'ahorita va a salir Pío', y nunca salió. A nosotros nos pusieron a hacer fila como cinco horas en el mostrador y él nunca salió. Entonces especulé y me acerqué al empleado de Aeroméxico con el que estaba hablando y le dije '¿oiga, y el licenciado Pío sí se pudo ir?' Y me dijo: 'sí, lo adelantamos en el vuelo que seguía'. Me lo confirmó alguien de Aeroméxico", sostuvo.

Avendaño aseguró que Pío López Obrador salió en el vuelo 317 de Aeroméxico a las 12:10 horas, mientras que él, como el resto, salieron hasta las 18:15 horas, aunque la empresa les pagó la comida.

"Es claro que hay un trato especial para Pío. Ahí ves cómo el personal de Aeroméxico le pone la mano encima. Él puede estar sin cubrebocas hablando y no pasa nada, es evidente que hay un trato preferencial para él. Lo que sí es que la gente no se acercó a él. Lo reconocieron, pero nadie se acercó a él", explicó.

En el video que difundió en su cuenta de Twitter, el hermano del Presidente aparece junto a una mujer que el periodista especuló que se trata de la ex candidata de Morena Fabiola Ricci Diestel, aunque no pudo confirmarlo.

Un vocero de Aeroméxico rechazó haberle dado un trato preferencial a ningún cliente.

"El video publicado y ningún otro podría mostrar algo contrario a lo declarado. No hubo tratos preferenciales", dijo.