'Pregunta de consulta no es clara; buscan que pase de noche'

Ciudad de México- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que la pregunta de la consulta sobre revocación de mandato no es clara, lo que podría causar confusión en la población.

Señaló que incluso el Tribunal Electoral buscará modificar la pregunta.

"Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta, que primero no se conoce, la gente no sabe si va a ser sí o no, entonces sí pedirles a todos que busquen un buen traductor", expuso en conferencia mañanera.

"Porque eso se tiene que ver con los expertos, para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar y que ayuden porque es muy sencillo, debería ser sí o no (...) entonces sí es importante, porque ayer se resolvió en la Corte no cambiar la pregunta, pero de todas maneras no estaba clara o no está clara la pregunta, o no se sabe, además de lo que resolvió la Corte informaron que el Tribunal Electoral, no sé si sea cierto, va buscar cambiar la pregunta".

La consulta de revocación de mandato del Presidente López Obrador sí incluirá una pregunta para ratificarlo en su cargo, pues en la Suprema Corte de Justicia no se logró los 8 votos necesarios para su invalidez.

Ayer, el pleno de la Corte consideró inconstitucional una porción del artículo 19 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, que pregunta si el Presidente debe seguir en su cargo, ya que desnaturaliza un ejercicio que sólo tiene por objeto la conclusión anticipada del mandato.

El mandatario acusó que los organismos electorales quieren que la consulta "pase de noche", por lo que llamó a hacer una campaña sobre el ejercicio.

"Esto hay que difundirlo para que los que quieren que se revoque el mandato no se vayan a equivocar, es información para toda la gente, ojalá los organismos electorales hagan campaña, pero van a querer que pase de noche, los medios, los partidos lo más probable es que llamen a no votar, pero es importante porque ya está establecida en la Constitución", apuntó.

Reiteró que la consulta es para que el pueblo pueda ejercer su derecho democrático.