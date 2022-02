Creará 4T paraestatal para explotación de litio

Ciudad de México- El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el Gobierno federal planea crear una empresa paraestatal para la explotación del litio.

"El litio es otra cosa, es mineral estratégico, no es como el oro, la plata o el cobre, es otra, tiene que ver más con un recurso de la Nación, estratégico, como el petróleo.

"De ahí la concesión para el litio es especial y ya se decidió que el litio va ser explotado para los mexicanos, además adelanto que vamos a crear una empresa de México, de la Nación, para el litio", anunció López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal afirmó que no quiere que los recursos de México queden en manos de otros países, luego que a una minera extranjera se le autorizara la explotación del litio en una mina de Sonora.

"No queremos además ser territorio de conflicto entre potencias, ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos. México, nuestra soberanía, no es nada más que se tiene una concesión de minería y de repente se hace una operación en el extranjero y el litio mexicano pasa a ser del inventario de una empresa en el extranjero.

"Amerita una investigación de quienes dieron ese permiso, esa autorización, por eso mi descontento con estos organismos autónomos para nulificar al Gobierno. No sólo es la industria eléctrica, es lo que establece la iniciativa sobre el litio, nada más que se quedan callados, lo que quieren es seguir saqueando, y esto ya se terminó y legalmente vamos a actuar", mencionó.

López Obrador prometió que el litio será de la Nación, pues es propiedad del pueblo.

"No (se va explotar litio en Sonora), no, el litio lo va explotar la Nación. El litio, para que se entienda bien, no es ni siquiera del Gobierno o del Estado, es del pueblo y de la Nación", finalizó.