Plantean en TEPJF negar candidatura a Félix Salgado

Ciudad de México— Félix Salgado Macedonio podría enfrentar un nuevo revés en su derecho a registrarse como candidato de Morena al Gobierno de Guerrero.

El proyecto de sentencia del Magistrado Indalfer Infante propone confirmar la cancelación del derecho a registro de Salgado Macedonio como candidato por no haber presentado informe de gastos de precampaña.

El proyecto de sentencia abre la posibilidad de que el partido pueda competir sustituyendo al candidato, debido a que se ha cumplido más de la mitad de la campaña en ese estado.

El sentido del proyecto confirma la negativa del derecho a registrarse, que en dos ocasiones le ha decretado el Instituto Nacional Electoral (INE).

En la primera ocasión que el Tribunal atendió el caso resolvió devolver el caso al INE por 5 votos contra 2 para una nueva valoración, reconociendo que los aspirantes sí fueron precandidatos y realizaron precampañas siendo omisos en la presentación de sus informes, lo que la ley castiga con la cancelación del derecho al registro.

En esa ocasión, los votos en contra fueron de la Magistrada Janine Otálora, quien consideró que el Tribunal debía confirmar la cancelación, y del Magistrado presidente José Luis Vargas, quien al contrario apeló a que no se aplicara la sanción máxima y tomar en cuenta que el aspirante no tuvo un debido proceso y sí presentó un informe de manera ex temporánea.

Fuentes del Tribunal Electoral consideran que la nueva propuesta de Indalfer Infante podría tener mayoría de votos, por lo que se consumaría el nuevo revés al guerrerense.