Piden indagar a Irma Eréndira Sandoval

Especial / Agencia Reforma / Irma Eréndira Sandoval

Ciudad de México— Diputados federales demandaron que, tras la sustitución de Irma Eréndira Sandoval como secretaria de la Función Pública, sea investigada por las presuntas irregularidad de las que fue señalada durante su gestión.

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, le advirtió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que para combatir en serio la corrupción hay que comenzar en casa.

Ante ello, demandó que Sandoval sea investigada por las irregularidades de las que ha sido acusada en el ejercicio de sus funciones, ya que no puede ser sustituida para gozar de absoluta impunidad.

Juárez señaló que la ex titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) prácticamente incumplió todas las obligaciones previstas por la ley para la dependencia, como la de inspeccionar el buen ejercicio del gasto público y, por el contrario, se dedicó a encubrir la corrupción.

Recordó que Sandoval y su familia habrían sido partícipes de esa corrupción, toda vez que junto con su esposo, John Ackerman, ha sido señalada por la acumulación inexplicable de bienes raíces en los últimos años.

La perredista acusó a Sandoval de haber cerrado los ojos ante las adjudicaciones directas en el 80 por ciento de las compras del Gobierno federal, y de dejar en el olvido al Sistema Nacional Anticorrupción.

Además, recordó que negó información sobre inconsistencias y anomalías descubiertas en el patrimonio de un líder sindical que, en esa calidad, recibe recursos públicos.

"Para combatir la corrupción se empieza desde casa", advirtió.

La coordinadora parlamentaria demandó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar exhaustivamente la gestión de Sandoval, y a las instancias hacendarias investigar su declaración patrimonial.

Para la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, el cambio en la SFP es sólo de titular, ya que desde su punto de vista nada nuevo se puede esperar de Roberto Salcedo Aquino, el nuevo Secretario de la Función Pública.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora consideró que la salida de Sandoval es el resultado del intento de su hermano, Pablo Amílcar Sandoval, de convertirse en Gobernador de Guerrero.

"Aunque no se diga, @lopezobrador_ no le perdonó a @Irma_Sandoval y familia haber intentado ir por la candidatura en Guerrero. Por lo demás, el cambio en la SFP no es más que de titular, nada nuevo ni bueno se puede esperar. Los corruptos de la 4T navegan con bandera de patriotas", escribió.

En su turno, el diputado del PRI, Héctor Yunes, coincidió en que tras su destitución Irma Sandoval y su familia tienen que ser investigadas.

Sin dar nombres, el legislador acusó a la ex funcionaria federal de haber solapado a funcionarios públicos, a quienes también demandó investigar.

"El despido de @Irma_Sandoval de la @SFP_mx sólo confirma que en la 4T lo único que importa es el poder. Ahora deberán investigarla a ella, a su familia y a quienes solapó. AMLO reconoce su trabajo pero consuma la venganza de @felixsalgadomac. La corrupción seguirá", indicó.

Durante su gestión, Sandoval fue señala por irregularidades en su patrimonio inmobiliario, pues se dio a conocer que en los últimos nueve años, junto con su esposo, John Ackerman, habían comprado nueve propiedades y cuando era académica de la UNAM recibió un terreno valuado en seis millones de pesos que el Gobierno de la Ciudad de México le había obsequiado.

Este lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó la sustitución de quien fue la titular de la SFP desde el inicio de su Administración, quien será relevada por Roberto Salcedo Aquino, hasta hoy Subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción en la misma dependencia.