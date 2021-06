Realizan megasimulacro en CDMX

Óscar Mireles / Agencia Reforma Óscar Mireles / Agencia Reforma Óscar Mireles / Agencia Reforma

Ciudad de México— Este lunes se realizó el Primer Simulacro Nacional 2021 con medidas de higiene ante la pandemia de Covid.

Durante el simulacro en algunos puntos de la Ciudad sólo se escuchó un mensaje de alerta, pero no el sonido de la alerta sísmica.

En la Colonia Narvarte la participación fue mínima, sobre todo de trabajadores de empresas privadas y públicas, pese a que no sonó la alerta.

"No se escuchó la alarma, se tienen que seguir haciendo este tipo de actividades para que estemos prevenidos, pero la alarma tiene que sonar, porque sino no funciona.

"Hace cuatro años (sismo de 2017) yo sí la oí y sonó fuerte, pero pues sí, el chiste de hacer estos simulacros es que todo funcione, se supone era a las 11:30 y apenas están bajando los de Comisión", aseguró Isabella Espinoza.

La mujer señaló a empleados de CFE que bajaron a la Calle Morena, alrededor de las 11:40 casi 10 minutos después de la hora oficial del simulacro.

De acuerdo con un trabajador de Protección Civil el tiempo de evacuación de los empleados fue de casi 6 minutos, en una hipótesis de un sismo de magnitud 8.1

"Espanta muy feo y sí suena feo, pero hoy no, qué bueno, pero pues así no se siente que sea simulacro", dijo una capitalina en la Alcaldía Benito Juárez.

Aseguran que 99% de altavoces funcionaron en CDMX

Un 99 por ciento de los altavoces funcionaron durante el Primer Simulacro Nacional 2021 en la Ciudad de México, aseguró la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Pese a que en diversos puntos de la Capital se reportó que los altavoces no sonaron, tuvieron un volumen bajo o no reprodujeron el sonido de alerta, sino un mensaje de simulacro, Sheinbaum afirmó que menos de 200 no funcionaron.

"Es la mejor eficiencia que hemos tenido en los simulacros", dijo al rendir un primer balance vía telefónica ante autoridades federales.

Se prevé que la Jefa de Gobierno brinde más detalles sobre el ejercicio durante el transcurso del día

... Y participa AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador participó esta mañana en el macrosimulacro de sismo.

Personal de la Unidad de Protección Civil de Palacio Nacional confirmó que el Mandatario bajó de su oficina al Patio Central.

Agregó que, durante el ejercicio, López Obrador estuvo resguardado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En el macrosimulacro, que se realizó a las 11:30 horas a nivel nacional, participaron 629 servidores públicos que laboran en Palacio, entre personal de Hacienda, Presidencia y el Ejército.

De acuerdo con el reporte oficial que Protección Civil dio al término del ejercicio, la "evacuación" en el recinto se hizo en 3 minutos 46 segundos.

Después del macrosimulacro, el personal regresó a sus actividades ordinarias al filo del mediodía.

"La Unidad Interna de Protección Civil agradece toda su colaboración y cooperación mostradas ante la emergencia", se dijo a los empleados a través de un altavoz.

"Los exhorta a seguir atendiendo los procedimientos de emergencia ante este tipo de eventualidades para mejorar nuestra cultura de autoprotección".