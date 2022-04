Piden a TEPJF anular ejercicio de revocación de mandato

Ciudad de México— El PRD formalizó ante el Tribunal Electoral su exigencia de anular el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el cúmulo de irregularidades registradas.

Líderes de ese partido afirmaron debe existir un precedente para que la conducta fuera de la ley que asumió el Primer Mandatario, Morena y servidores públicos de ese partido no se presente en el proceso electoral en curso ni en el futuro.

"Debe declararse la nulidad del ejercicio democrático por actualizarse violaciones graves, dolosas y determinantes en términos de lo previsto en la Base VI del artículo 41 de la Constitución Federal", argumenta el recurso, firmado por el representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila.

Entre sus argumentos destacan dos factores, actuación de una organización civil afín al Gobierno y Morena, y la intervención sistemática de funcionarios.

En cuanto a la asociación Que Siga la Democracia, se afirma que realizó un derroche desmedido de recursos para desplegar propaganda en todo el País y es poco creíble que sean donaciones "del pueblo", por lo que es presumible que sean recursos públicos o de procedencia ilícita.

"Se acredita que tal injerencia, incidió de manera determinante con la decisión de la ciudadanía, porque en ningún momento se le dio la oportunidad a la ciudadanía de generar un criterio propio, sin injerencias ni presiones", afirma.

Sobre la intervención de funcionarios, recuerda que el INE recibió 315 quejas en todo el País, y la Comisión de Quejas dictó en 28 casos medidas cautelares contra altos funcionarios, y en 18 casos hubo incumplimiento.

Esto, principalmente por parte de López Obrador, y de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pese a que el propio Tribunal confirmó el llamado a no intervenir.

"Esto da cuenta del alto grado de violación a la norma, así como el gran ánimo de transgredir la ley, por parte de altos funcionarios públicos, federales y locales, quienes además, desatienden las recomendaciones de las autoridades electorales", indica el documento.

Al entregar el recurso, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, recordó que el resultado de la consulta no tiene efectos, pero es necesario que el Tribunal se pronuncie y castigue "a los delincuentes electorales" de Morena y el Gobierno.

"Debe haber sanción para los delitos electorales, no puede ser que le demos la vuelta a la página cuando se cometieron infinidad de violaciones. No debe haber impunidad, porque si no, el escenario para el 2024 será aterrador para la democracia", agregó Ávila.