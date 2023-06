Piden a Permanente avances en nombramientos del INAI

Ciudad de México.- El Juzgado décimo séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México pidió a la Comisión Permanente del Congreso que entregue la documentación sobre cómo va el cumplimiento de la sentencia que obliga al Senado a elegir a un comisionado del INAI.

El pasado 31 de mayo, la mayoría de Morena votó en contra de considerar de urgente y obvia resolución la convocatoria a un periodo extraordinario en el Senado, con el fin de nombrar a un comisionado del INAI por la vacante que dejó Javier Acuña y lograr así que el pleno tenga quórum de cinco integrantes.

El tema fue turnado a comisiones para un trámite ordinario, que aún no se aborda.

Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva de la Permanente, instruyó dar a conocer al juzgado el resultado de la consulta al pleno.

En un primer acuerdo del juzgado, se solicitó que entregue la constancia del sentido de la votación, la cual fue de 16 votos a favor de la Oposición y 20 en contra de Morena, PVEM y PT.

"Requiérase a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que, en el plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación, remita copia certificada del acta o documento donde conste lo narrado, es decir, que se advierta el resultado de la votación", cita el acuerdo emitido.

En otro punto, el juzgado solicitó a que también se le entregue constancia del trámite que se siguió, al turnar el asunto a la Primera Comisión de Gobernación, para su resolución.

"También deberá emitir el documento a través del cual realizó el turno del asunto a la Primera Comisión de Trabajo", se cita.

Dicha comisión, que preside la senadora de Morena, Mónica Fernández, quien deberá tratar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para proponer un periodo extraordinario para resolver la elección de los comisionados del Instituto de Transparencia.

El senador Miguel Ángel Mancera, del PRD, dijo que si el juzgado está pidiendo las manifestaciones que acrediten los trámites y pasos para cumplir la sentencia, es porque le está dando seguimiento al caso.

"No porque hayan avisado al juzgado el tema se resolvió, no veo cómo quieran no darle trámite, lo van a tener que hacer; solo ganaron tiempo, pero van a tener que dar cauce al acuerdo de la Jucopo", señaló el coordinador del PRD.

Agregó que hay incertidumbre en el Senado, ante la renuncia de Ricardo Monreal a la coordinación y la solicitud de licencia que presentará el próximo martes en la Comisión Permanente, para ir al proceso interno de Morena.

"Sí se ve difícil, no se sabe cómo estarán las cosas", mencionó sobre cómo se resolverá el asunto del INAI ya sin Monreal.