Levantan 'castigo' a Iberdrola; le dan permiso eléctrico

Ciudad de México.- Tras más de tres años en disputa con el Gobierno federal y luego de vender 13 de sus 17 plantas en México, Iberdrola logró conseguir un nuevo permiso para generación de electricidad.

En la sesión extraordinaria del órgano de gobierno realizada hoy por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y como único punto del día, le fue autorizado un permiso a Iberdrola Renovables del Bajío.

Se trata de la central eólica Santiago, la cual se ubicará en el estado de Guanajuato y tendrá una capacidad de 105 megawatts.

La solicitud de permiso de generación fue presentada ante el regulador por la empresa española apenas el pasado 13 de octubre de 2022. El proyecto fue votado y aprobado por unanimidad en una breve sesión en la que no se ofrecieron más detalles.

Respecto al orden de prelación que la misma CRE estableció el pasado 28 de febrero para resolver los trámites pendientes previos a esa fecha, la solicitud tendría que haber sido atendida hasta el segundo semestre de 2024.

No obstante, la secretaria ejecutiva, Eugenia Guadalupe Blas, dijo durante la sesión que el trámite cumplía con la fundada motivación para no respetar el órden, aunque no explicó los argumentos del proyecto para hacerlo.

"Se hace del conocimiento que el área sustantiva pone a consideración del órgano de gobierno el asunto que integra la orden del día y que cumple con la normativa en mención que es el orden riguroso de tramitación y en el caso que procesa con la debida motivación de alteración del orden", dijo Blas.