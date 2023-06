Escala a CNDH lucro con momias de Guanajuato

Ciudad de México.- La exhibición itinerante de las momias de Guanajuato en contextos de diversión, entretenimiento y espectáculo motivó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por parte de Paloma Robles Lacayo, exdirectora del museo que alberga los cuerpos áridos.

Consideró que, presentarlos de ese modo, transgrede la dignidad de las personas fallecidas. "Y la dignidad", destaca en entrevista, "es el eje rector de los derechos humanos".

La también activista compartió la postura del experto en legislación cultural Carlos Lara, publicada este jueves 8 de junio en Reforma, relativa a los convenios, pactos, declaraciones, leyes, reglamentos y códigos, entre otros ordenamientos nacionales e internacionales y de los que México es suscriptor, que se incumplen al no respetar los derechos post mórtem de personas momificadas.

La CNDH derivó la queja -presentada en octubre pasado- a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), institución que en diciembre de 2022 solicitó un informe a la autoridad municipal.

"Sin embargo, la autoridad municipal responde con argumentos falaces, y lo que más me sorprendió es que niegan las exposiciones itinerantes, como si no fuera un hecho notorio que se han llevado a cabo", contrasta Robles Lacayo.

Declaradas por el Alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, como "embajadoras del turismo guanajuatense", se han presentado en 10 exposiciones itinerantes, la más reciente en el 47 Tianguis Turístico 2023, en la Ciudad de México, hecho cuestionado por el INAH debido al riesgo sanitario que implica su traslado y exhibición sin protocolos establecidos en colaboración con este Instituto.

En audiencia con la PRODHEG, Robles Lacayo presentó su posición frente al informe de la autoridad municipal. Ahora espera que esta Procuraduría emita una recomendación al municipio de Guanajuato.

"Y esclarezca que las exhibiciones itinerantes en contextos dedicados a la diversión, el entretenimiento y el espectáculo transgreden la dignidad humana", enfatiza.

Además, la también regidora promovió, el pasado 24 de abril, una denuncia en la Secretaría de Salud del Gobierno federal, porque considera que el traslado y la exhibición de personas momificadas en los referidos contextos contraviene la legislación sanitaria en materia de cadáveres. Esta denuncia se turnó a su homóloga estatal.

"Esto sucedió hace casi un mes. Le ordena que me responda y que le turne una copia a la instancia federal, pero esto no ha sucedido y me preocupa que no suceda nada, porque en la ocasión anterior, me refiero al 2020, cuando presenté mi primera denuncia ante la Secretaría de Salud de Guanajuato, consideraron que era un asunto del ámbito municipal, mandaron mi queja al municipio y no pasó absolutamente nada.

"Advierto que la Secretaría de Salud de Guanajuato está actuando en un pacto de impunidad y de complicidad tolerando estas exposiciones itinerantes", puntualiza.

"Lara comentaba las disposiciones e incluso los tratados internacionales que se violan. En todo momento lo hemos tenido presente y hemos actuado ante las instancias competentes, pero nos enfrentamos a la tardanza, a la reticencia y a la indiferencia, especialmente de las autoridades locales", explica.

Las denuncias promovidas en 2022 y 2023 por Robles Lacayo se suman a las presentadas en 2020 por la supuesta violación de legislaciones y ordenamientos como la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el Reglamento de la Ley General de Salud y el Código Penal del Estado de Guanajuato.