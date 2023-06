Garantiza AMLO continuidad con cambio

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador continuó en Xilitla, en la Huasteca potosina, su campaña transexenal, al afirmar que en su partido hay garantía de continuidad con cambio.

"Yo ya voy a terminar mi ciclo", dijo en su discurso, en una cancha de fútbol repleta de seguidores con la cara llena de sudor que de inmediato le gritaron que no.

"Me voy tranquilo por dos o tres razones: primero, porque soy partidario del sufragio efectivo no reelección, soy maderista. Segundo, porque hay relevo. Me puedo ir tranquilo, porque cualquiera de los que pueden sustituirme tiene capacidad, los conozco, y van a garantizar continuidad con cambio. Y lo tercero, ya es un asunto más íntimo, tengo el criterio de que no hay que tenerle mucho apego, mucho cariño, no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni el dinero", sostuvo.

López Obrador siguió hablando de su relevo en 2024, a tres días de que se lleve a cabo el Consejo Nacional de Morena donde se fijarán las reglas para seleccionar al candidato del partido.

En Xilitla, los presentes estaban divididos entre los que traían playeras fosforescentes con la silueta de un "pollo", apodo del Gobernador pevemista Ricardo Gallardo, los de las playeras guindas de Morena y los multicolores que llegaron a agradecer el dinero que reciben de los programas sociales, una larga lista que López Obrador desglosó con monto y número de beneficiarios.

"Decían allá en mi tierra: 'no queremos candidatos ni de pollos ni de patos', y borregos, chivos, puercos, cochinos, marranos, eso es lo que son, pero ya se acabó ese tráfico con la pobreza, porque ya el pueblo se empoderó, y pueden repartir y la gente les va a decir 'sí, cómo no, ahí voy a estar, no te preocupes, está seguro el voto', y a la hora de votar toma, toma tu champotón", dijo.

Pidió a seguidores de Morena que votaran por quien les dicte su consciencia.