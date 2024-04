Pide Morena a INE investigar supuesto moche a Gálvez

Ciudad de México.- Morena pidió al INE investigar a Xóchitl Gálvez por un supuesto moche que recibió cuando era delegada en Miguel Hidalgo a través de una empresa de la que no declaró su participación ni las ganancias que recibió .

En la sección que la dirigencia morenista ha llamado "Los expedientes X", se acusó a la candidata presidencial del frente opositor de entregar permisos de construcción a un consorcio, y casualmente meses después éste entregó contratos a sus empresas.

El exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, argumentó que presentó la denuncia en el Instituto Nacional Electoral (INE) y no ante una instancia administrativa o penal para que evitar que Gálvez se victimice.

En la denuncia piden que se investigue por qué en su informe de capacidad económica, que debe reflejar su declaración patrimonial fiscal y de interés, no aparece la empresa High Tech Service, por lo que podría cometer enriquecimiento ilícito, falsedad de declaración y tráfico de influencias.

Como delegada, añadió, Gálvez entregó permisos al complejo inmobiliario conocido como Distrito Polanco, ubicado en Boulevard Manuel Ávila Camacho 137.

A finales de 2017 sus empresas High Tech y OMEI recibieron más de 50 millones de pesos.

"¿Nosotros como le llamamos a esto? Moche 4.0 o el moche evolucionado o el moche remasterizado, ya no es dame dinero porque te voy a dar los permisos y te voy a cuidar durante mi administración para que construyas todo tu desarrollo inmobiliario, y no te voy a tocar ni te voy a verificar"´, Ahora es 'me contratas mis dos empresas, y me gano 50 millones de pesos'", afirmó.

Aseguró que esta maniobra está involucrado César "N", quien fue su encargado de compras.

Este personaje, añadió, trabajó en la Benito Juárez, donde también se detectaron anomalías inmobiliarias, y hoy tiene una orden de aprehensión y es prófugo de la justicia.

Sin mostrar pruebas, aseguró que ese funcionario cercano a Gálvez recibía un mocho de 250 mil pesos para tolerar pisos en Miguel Hidalgo y en Benito Juárez.

"Ya se había denunciado esta innovación de la candidata del PRI en el moche con su con su mochil, que es: te doy los permisos para construir y contratas a mis empresas", añadió el líder del partido, Mario Delgado.