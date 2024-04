Acaba impune fraude de Melate...¡de 110 mdp!

Ciudad de México.- El supuesto autor intelectual del fraude de más de 110 millones de pesos a Pronósticos para la Asistencia Pública, en un concurso de Melate registrado el 22 de enero de 2012, falleció sin recibir sentencia, tras más de una década de estar sometido a juicio.

José Luis Jiménez Mangas, ex director de Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos, murió a los 60 años de edad en el Hospital General de México, en la Colonia Doctores, sin haberse dictado un fallo que estableciera si era culpable o inocente.

De acuerdo con el acta de defunción, el pasado 20 de diciembre el ex funcionario perdió la vida por desequilibrio hidroelectrolítico, gastroenteritis y enfermedad hepática crónica. Sus restos fueron cremados y, un mes después, el deceso fue informado a las autoridades judiciales.

El ex funcionario murió medio año después de que su esposa Leticia Guadalupe Figueroa Castañeda ganara un amparo y consiguiera la cancelación del proceso en su contra, luego de que un tribunal declarara que el delito había prescrito.

Jiménez Mangas nunca logró un fallo como el de su esposa. Murió sujeto a proceso.

La causa judicial por el fraude al Melate fue iniciada en 2012 y a la fecha no existe sentencia contra alguno de los 12 ex funcionarios y particulares que fueron acusados.

En buena medida, esto ha sucedido porque los propios procesados han alargado el juicio.

El 24 de agosto de 2012, un juez federal giró 12 órdenes de aprehensión por el delito de fraude genérico contra funcionarios de Pronósticos Deportivos y empleados de la empresa Just Marketing.

La entonces Procuraduría General de la República (PGR) acusó a los presuntos implicados de simular el sorteo 2518 de Melate Revancha y Revanchita, llevado a cabo el 22 de enero de 2012, y quedarse con los premios.

El plan consistió en llenar papeletas con los números ganadores, videograbar con anticipación el sorteo y luego insertar ese fragmento en la grabación del concurso.

Después, ocho familiares y amigos de los presuntos implicados cobraron los premios en la Ciudad de México y Zacatecas. El desfalco fue de 110 millones 277 mil 926 con 10 centavos.

A pesar de que cobraron los premios, los presuntos defraudadores no lograron disfrutar el dinero porque la PGR logró asegurar prácticamente todas las cuentas bancarias en las que en un principio se hicieron los depósitos.

Según las investigaciones, Jiménez Mangas fue el artífice de toda esta maquinación.

El 11 de agosto de 2013, el supuesto "cerebro" del fraude fue aprehendido en los alrededores del autódromo Miguel E. Abud en Amozoc, Puebla, después de un año de estar prófugo.

El exfuncionario fue internado en el Penal Federal de Hermosillo, pero siete meses después conseguiría llevar su proceso en libertad.

De los 12 implicados en este asunto, cinco ya lograron librar la acusación.

A mediados del año pasado, al estimar que el delito estaba prescrito, un tribunal colegiado canceló las órdenes de aprehensión contra José Ramón Sánchez Sánchez, ex floor manager de Just Marketing; su hermana Olga María Sánchez; Gustavo García Pérez, ex representante de la subdirección de Concursos y Sorteos, y la esposa de Jiménez Mangas.

En marzo de 2020, tras su captura, la juez de la causa dictó la libertad por falta de elementos a Sandra Amalia García González, quien supuestamente cobró uno de los premios con valor de 4 millones 804 mil 576 pesos.

La mujer es esposa de Carlos López Martínez, responsable del pesaje de esferas para el sorteo de Melate.