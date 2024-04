No vamos a pedir permiso al crimen: Xóchitl Gálvez

Tapachula, Chiapas.- Dos días después de que Claudia Sheibaum fuera retenida en Chiapas por encapuchados, presuntos integrantes de un cartel pero que ella calificó como un montaje, Xóchitl Gálvez visitó también el Estado y acusó que esos retenes los vive a diario la población pues el Gobierno los abandonó a su suerte y a ella no le temblará la mano para devolver la seguridad.

"Nosotros no les vamos a pedir permiso (a la delincuencia)", sostuvo en un mitin en el club campestre de esta ciudad ante panistas, priistas y perredistas.

Gálvez preguntó en el auditorio a los asistentes si habían sufrido algún retén y la repuesta unánime fue que sí.

"Morena no tiene cara para venir a Chiapas y decirles que las cosas van bien. Señora Sheinbaum: eso que le pasó en los retenes es cosa de todos los días en Chiapas", aseguró.

A 47 kilómetros de Motozintla, la candidata presidencial de Oposición recordó que en unos meses el morenista Rutilio Escandón dejará de gobernar Chiapas, pero sostuvo que no se le va a extrañar debido a la poca acción que ha hecho en contra de la delincuencia.

"La delincuencia organizada ha tomado parte del territorio de Chiapas. Y eso no lo vamos a permitir. Vamos a pedirle al Ejército que en lugar de estar haciendo trenes, en lugar de estar bacheando carreteras, refinerías, cuide a los mexicanos porque ellos tienen a su cargo la seguridad nacional.

"Nosotros vamos a regresar al Ejército a la seguridad nacional. A lo que le toca", dijo.

La candidata prometió devolver los fondos de seguridad para los municipios y hacer que el Ejército deje de estar enfocado en la construcción de obras y se enfoque en preservar la seguridad del País.

Gálvez tendrá este día otros dos mítines, uno en Huixtla y otro en Tonalá, pero dijo, en entrevista al llegar, que no ha notado un reforzamiento de su seguridad.

"Yo no he notado ningún reforzamiento, no sé si cuando subamos a la sierra vaya a pasar algo distinto, pero aquí en Tapachula no. Yo me siento como pez en el agua en Chiapas porque esta región la conozco, trabajé muchísimo aquí en el Soconusco", expresó.

Afuera vigilaban al menos cinco patrullas de la Guardia Nacional y policías. El auditorio del encuentro con militantes no se alcanzó a llenar. Además, la hidalguense dijo que no pedirá que se refuerce su seguridad.