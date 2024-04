Sheinbaum no reforzará seguridad, afirma Delgado

Ciudad de México.- Tras una evaluación, el equipo de seguridad de Claudia Sheinbaum determinó que no es necesario reforzar la vigilancia en torno a la candidata presidencial.

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que la abanderada seguirá con el "operativo discreto y eficaz" de la Guardia Nacional.

El domingo, en Motozintla, Chiapas, un grupo de encapuchados detuvo a Sheinbaum para pedirle acordarse de la sierra, y "limpiar" la región, la cual vive un enfrentamiento entre cárteles.

"Hicieron una evaluación a partir del incidente que ocurrió el domingo y no se consideró que se necesite reforzar la seguridad. Es muy extraño el incidente, hay imágenes del mismo, también del dialogo con la doctora, y en ningún momento es amenazante o algo que pusiera en riesgo la seguridad.

"De las imágenes que hay no se percibe que hay un grupo armado, entonces no es necesario, no se ha considerado que sea necesario reforzar la seguridad", afirmó.

En conferencia de prensa, sobre la imagen que publicó Morena en su cuenta oficial de X en la que aparece la Santa Muerte con la leyenda: "Un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador", Delgado aseguró que está de moda entre los jóvenes.

"Es un meme, una moda entre algunos jóvenes, la he visto en varios mítines, incluso tengo fotos con jóvenes portando esa playera, no es un post ni publicación que lleve un sentido amenazante, no tiene que ver con el narcotráfico, ese mismo se ha utilizado para otros nombres, actores.

"Le pareció bien a la oposición montarse y hacer un escándalo", afirmó.