Pide INE a funcionarios no hacer propaganda en revocación

Ciudad de México— El INE exigió a servidores públicos frenar la propaganda personalizada a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador o suspender la difusión de obras de cualquier nivel de Gobierno.

Consejeros electorales acusaron a funcionarios y legisladores de "darle la vuelta" a la Constitución para intervenir en el proceso de revocación de mandato.

"Actores políticos, del partido que sea, ¡por favor!, respetemos la neutralidad", demandó el consejero Ciro Murayama.

La Comisión de Quejas ordenó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no volver a difundir, hasta después del 10 de abril, sus logros gubernamentales.

Esto después de que publicara en sus redes sociales la inversión que hará en obras hidráulicas, lo cual fue denunciado por el PRD.

Recordaron a la funcionaria que esta es la segunda medida cautelar que se le aplica y se le llama a respetar la ley; la primera fue por el desplegado de todos los Gobernadores de Morena apoyando al Presidente López Obrador.

Esto último motivó que Sheinbaum escribiera, el 18 de febrero, en su cuenta de Twitter: "Les invito a participar en eso que me prohibieron hablar".

Los consejeros aseguraron que no ameritaba una medida cautelar, pues no se refiere directamente a la revocación de mandato.

"Me parece insulso, no merece un pronunciamiento de esta Comisión", argumentó Murayama.

Sin embargo, la consejera Claudia Zavala aseguró que aunque el Tribunal Electoral advierte que no se puede inferir al momento de juzgar, dicha frase es preocupante porque busca darle la vuelta a la Constitución, pues es una simulación.

"No me parece insulso, me parece velado. Sí es delicado, no se puede quitar el contexto, sí es preocupante que un servidor público trate de dar vuelta (a la ley) para hacer esta promoción. El contexto hace la diferencia", indicó.

La Comisión también aplicó medidas cautelares contra legisladores de Chihuahua, quienes publicaron un desplegado a favor del presidente López Obrador, con motivo de una gira que realizó hace unos días.

Mientras que a los panistas Minerva Hernández, senadora; Caritina Olvera, diputada federal; y José Temoltzin, diputado local por Tlaxcala, se les exigió no intervenir en la promoción de la revocación de mandato, luego de que, en una conferencia de prensa, llamaron a no acudir a votar a dicho ejercicio.

A un mes y medio de la consulta, afirmaron los consejeros, cualquier servidor público debe tener claro cuál es su papel, pues en reiteradas ocasiones, no sólo el INE, también la Suprema Corte y el Tribunal, les ha aclarado cuáles son sus límites en este proceso.

"Se los volvemos a decir: hay un deber de neutralidad de los funcionarios públicos, de cualquier partido, de hablar a favor o en contra del Presidente, porque es el objeto de la revocación. Es el tiempo de la ciudadanía, se tiene que guardar silencio", indicó la consejera Adriana Favela.