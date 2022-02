Reitera Zaldívar presión de Gobierno de Calderón en caso ABC

Ciudad de México— El ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmó haber recibido presiones del Gobierno de Felipe Calderón para proteger a familiares de su esposa Margarita Zavala, implicados en el caso del incendio de la Guardería ABC.

Al presentar su libro "10 años de derechos, autobiografía jurisprudencial", Zaldívar calificó como hipocresía el hecho de que ahora los funcionarios de dicho sexenio hablen de legalidad, cuando en ese asunto hasta imponían a los ministros los argumentos textuales de su postura.

PUBLICIDAD

"Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del Presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese Gobierno que hoy viene a hablar de Estado de derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo, porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ese el comportamiento", expuso.

"Allí está el proyecto que presenté, vean ustedes los debates, vean ustedes la carencia de argumentos, y quiero decirles otra cosa: por lo menos dos de mis compañeros leyeron como posicionamiento en el pleno lo memoranda que nos había llevado la autoridad, no tuvieron ni siquiera el cuidado de cambiar la redacción, por no dañar a la Corte, esto obviamente no lo hice público en ese momento".

El incendio de la Guardería ABC, el 5 de junio de 2009, tuvo un saldo de 49 niños muertos y 106 heridos por quemaduras. En la razón social que administraba la estancia infantil tenía como socia a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala.

El presidente del máximo tribunal del País recordó que ese caso ya se tramitaba en la Corte desde antes de que él fuera ministro y, por ello, cuando asumió el cargo, algunos de sus colegas trataron de sorprenderlo para que votara en favor del "autoritarismo" de Calderón, lo que no aceptó.

"Y el tamaño de la jugada que me quisieron hacer mis compañeros ministros, chamaqueándome, pensaron que lo que yo iba a hacer era convalidar el autoritarismo de Felipe Calderón y su Gobierno, y nunca nunca se esperaron que yo iba a presentar un proyecto como el que presenté", apuntó.

"Era un asunto muy complejo porque durante un año, los ministros y ministras habían estado recibiendo informes de la comisión de investigación de la Guardería ABC, yo no había recibido ningún informe, yo no era ministro".

Zaldívar, sin embargo, no reveló los nombres de esos ministros que, dice, trataron de hacerle una "jugada" en favor de los intereses de la familia del entonces Presidente.

Esta es por lo menos la tercera ocasión, desde octubre de 2019, en que Zaldívar señala haber sufrido presiones del Gobierno de Calderón por el Caso ABC, aunque también las ha referido por el asunto de Florence Cassez.

Sobre el primer caso, hasta hoy precisó que el interés era proteger a familiares de Zavala.

El expresidente Felipe Calderón respondió al ministro desde su primera declaración y negó cualquier presión o acto de coacción para influir en la sentencia de la Corte sobre ambos asuntos.

"Tan es así, que el ministro presidente no señala en qué consisten las presiones que invoca, ni circunstancias de modo, tiempo y lugar. Es entendible que ya no se hable del tema porque no hay más que agregar. Lo verdaderamente grave es lo que está ocurriendo ahora mismo", dijo en aquella ocasión Calderón, cuya administración nominó a Zaldívar como ministro de la Corte.