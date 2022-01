Pide gobernador de Veracruz a Senado investigar a 'peores' estados

Ciudad de México— El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se lanzó nuevamente en contra de la Comisión Especial del Senado que investiga abusos de autoridad al referir que debería investigar pero a los estados con más homicidios del País.

"Si me van a abrir una comisión en el Senado, la pregunta es ¿por qué no han abierto comisiones para otros estados que están mucho peor que Veracruz? Comparados con otros estados, estamos muy lejos de ser los primeros (en homicidios)", señaló este jueves en conferencia de prensa.

"No estamos en los primeros, ustedes pueden ver los datos de Guanajuato, Michoacán, el Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Zacatecas".

Los estados de Michoacán y Zacatecas están gobernados por Morena, el partido al que también pertenece García Jiménez.

García dio estas declaraciones al revelar los índices delictivos en Veracruz, los cuales, aseguró, han ido a la baja los últimos meses.

Frente a reporteros, recriminó a medios veracruzanos por no informar acerca de los avances en tema de seguridad.

"Hoy ya tenemos otro panorama, la gente ya lo siente, también en percepción ya va mejorando Veracruz, a pesar de que algunos medios siguen con que estamos mal, pero no dicen la verdad", dijo.

"En homicidios estamos muy lejos de los primeros lugares, no les llegamos ni a la mitad, pero eso no lo dicen, ¿alguien les paga por estar mintiendo?, el daño es para todos".

Se trata de la segunda ocasión en que el Gobernador se lanza contra la Comisión Especial que investiga su administración, pues también el pasado 4 de enero en conferencia desdeñó su actuar al decir que no existía.

"No tengo ningún problema con lo que haga un grupo de senadores; no es comisión, es un grupo de senadores, han estado engañando a la opinión pública de que existe una comisión; no existe una comisión legalmente establecida en el Senado investigando a Veracruz", sostuvo.

No obstante, la tarde de ese mismo martes, la página del parlamento hizo oficial su conformación y designó a sus siete integrantes.