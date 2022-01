Dice Salgado que 'ayudará' al INE a promover revocación

Chilpancingo, México.— Luego que el Senado le aprobó su solicitud de licencia para separarse de su cargo, el morenista Félix Salgado dijo que el Instituto Nacional Electoral (INE) no puede impedirle que realice actividades políticas para promover la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

René Miranda, director del Registro Federal del INE, declaró que sólo este organismo está facultado para realizar la promoción de esa consulta y no ninguna autoridad o actor político, incluido Salgado Macedonio, y si lo hacen violan la ley.

En reunión con seguidores en el patio de un edificio que es propiedad de su amigo, el dirigente estatal de Morena, Ney Cuauhtémoc Catalán, Salgado arremetió contra el Instituto.

"Miren toda la malicia que tiene contra mí el INE, es una fobia", dijo ante seguidores que le aplaudían.

"Va a caer el INE, va a caer", gritaba Félix junto con sus correligionarios.

Salgado señaló que, en virtud de que el INE ha dicho que no tiene presupuesto suficiente para promover la consulta de revocación de mandato del presidente, él y los morenistas de Guerrero, le van "ayudar" para realizar este ejercicio.

"El INE no quiere hacer nada (la promoción de la consulta) no hay spots, ni hay nada porque ellos no quieren, porque dicen que no tienen presupuesto", dijo el senador con licencia.

Señaló que nadie, ni el INE, le puede prohibir que ejerza sus derechos políticos.

"Bueno una vez sí me lo prohibieron cuando me violaron mis derechos a ser votado", afirmó Salgado al referirse a la resolución que tomó el INE de cancelarle su candidatura a la Gubernatura por no haber presentado informes de gastos de precampaña.

"De todos modos el INE va a caer, va a caer y le decimos a Lorenzo Córdova y a Ciro Murayama que no les tenemos miedo", comentó antes de detener la transmisión en Facebook.

Posteriormente, el morenista siguió con la reunión en donde varios de sus seguidores le decían que cuándo los incorporaría a alguna área del Gobierno que encabeza su hija Evelyn Salgado.

"Yo quiero hablar", manoteaba una mujer que llevaba un folder.

"A ver, los que están aquí, quienes no tienen cargo en el Gobierno que alcen la mano", les preguntó el senador con licencia.

A la pregunta de Félix Salgado la gran mayoría alzó la mano.

Entre las personas había quienes todavía llevaban en la mano su carpeta con su currículum.

Durante la reunión a la que Salgado denominó "asamblea de trabajo", el morenista les informó a sus correligionarios que su suplente en el Senado, Saúl López Sollano, será llamado para que ocupe su escaño.

Después de la solicitud de licencia del morenista, Saúl López, actual secretario general de Gobierno, ya le entregó su renuncia a la gobernadora Evelyn Salgado.

En tanto, un grupo de asistentes a la reunión advirtieron que no se podían tomar fotografías o videos del encuentro.