Persiguen a AMLO quejas por guarderías

Altamirano— La inconformidad por quitar el subsidio a guarderías persiguió al Presidente Andrés Manuel López Obrador en Guerrero y Michoacán.

"Sr. Presidente, dónde quedó el bienestar??? Porque nos quita nuestra fuente de trabajo. No somos políticos ni corruptos. Tierra Caliente necesita las estancias infantiles", se leía en una de las mantas desplegadas en la Unidad Deportiva Colosio.

Ahí, el Mandatario entregó apoyos a campesinos para adquirir fertilizantes, y aunque insistió en que a partir de ahora las ayudas económicas de programas sociales se entregarán directamente a los beneficiarios, sin intermediarios, no tocó el conflicto por las estancias.

Pancartas similares se leyeron en Huétamo, Michoacán.

"Vamos a avanzarle hasta dónde se pueda, como decía el Presidente Juárez, con el apoyo de ustedes.

"Cerró corrupción, cero impunidad. ¡Al carajo con la corrupción!", dijo.

Contrario a otros actos protocolarios en Guerrero, donde los asistente lanzaron rechiflas al Gobernador Héctor Astudillo, en esta ocasión garantizó que una gran parte de los asistentes fueran sus simpatizantes, por lo que no hubo gritos en su contra.

López Obrador acudió a este Municipio de Tierra Caliente, marcado por el crimen organizado, para lanzar su programa piloto de fertilizantes, con el que se busca entregar 116 mil apoyos a pequeños productores.

El plan también contempla asesoría técnica para que los campesinos mejoren sus técnicas de cultivo.

El Presidente les pidió no vender los fertilizantes en el mercado negro, en un intento por conseguir más dinero.

"Sólo les pido que lo apliquen bien, es decir, que no haya mercado negro, que todos nos portemos bien, que no estemos actuando de manera deshonesta", advirtió.

A la Unidad deportiva acudieron más de 6 mil personas, por lo que tuvieron que instalar pantallas en los campos del recinto para quienes lo lograron entrar al auditorio.