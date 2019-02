Pagan con diezmo plazas laborales

Ciudad de México— Los empleados de la Alcaldía Coyoacán que aportan el 25 por ciento de sus quincenas son quienes consiguieron una plaza laboral, una dirección de área o fueron sindicalizados, de acuerdo con trabajadores consultados por Reforma.

"Es como un requisito (el diezmo) para entrar a trabajar, entras a trabajar y te dicen 'vas a pagar tanto de diezmo' como devolviendo el favor que te metieron a la estructura", explicó uno de los empleados.

Mediante depósitos bancarios, en sobres con dinero o entregando efectivo en oficinas públicas a operadores del diputado federal Mauricio Toledo es como pagan diezmo al perredista, aseguraron.

Los trabajadores identificaron a Elías Tovar, secretario particular del ex Delegado y actual congresista Valentín Maldonado, como uno de los funcionarios a quienes entregaban parte de los salarios.

Sin embargo, el monto a aportar lo establecía Francisco Mendoza, quien era el encargado de administrar las finanzas de Toledo, explicaron.

"El diezmo se le daba a Elías Tovar, pero el monto del diezmo lo asigna Paco Mendoza, que es mejor conocido en la Delegación como 'El Señor Justicia'. Paco es muy cercano a Toledo, es el que le lleva sus finanzas, todo el diezmo va para Toledo", narró el trabajador.

Los empleados consultados confirmaron que los recursos que obligan a aportar al personal van al PRD, como lo señaló del Alcalde Manuel Negrete en una conversación grabada, como ayer publicó este diario.

"Se sabía que un porcentaje de ese diezmo se daba al PRD para que el PRD tuviera como más recursos", apuntó otro de los trabajadores de Coyoacán.

Cada quincena, narró otro testigo, funcionarios acuden a oficinas de diferentes direcciones como Participación Ciudadana o Desarrollo Social con sobres que debían ser llenados por los trabajadores con dinero en efectivo como pago de la extorsión.

"Pasaba alguien del equipo de Mauricio con un sobre", apuntó.

En la misma conversación grabada, el Alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, confiesa a trabajadores que hay cerca de 300 aviadores en la Alcaldía.

Los aviadores aportan dinero por no presentarse a laborar, además de que esta práctica también se registra en empleados sindicalizados y de confianza, agregaron testigos.

"No sólo los aviadores son gente de estructura, también hay gente sindicalizada que le paga al director de área como una cuota para no ir a trabajar y seguir cobrando su sueldo", apuntó un trabajador.