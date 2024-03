Ofrece Máynez cambio en educación

Ciudad de México.- Jorge Álvarez Máynez, aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), señaló ayer que de llegar a la presidencia, modificará el actual sistema educativo mexicano, por considerar que, como los anteriores, están politizados y no motivan a los estudiantes a aprender. En un encuentro con alumnos de la Universidad Panamericana de Aguascalientes, consideró que debe haber cambios, tanto a nivel básico como superior.

“(Se necesita) Un modelo de educación distinto, donde no estemos memorizando fechas con libros de texto, no solamente estos y los anteriores, llenos de contenidos politizantes, propagandísticos, pero no de conocimiento.

“No que nos enamoren del conocimiento, de las ciencias, de la naturaleza, de las posibilidades que nos presenta el conocimiento como han transitado”, agregó. Álvarez Máynez mencionó que Corea del Sur avaló una reforma educativa e invirtió en ello, y ahora se pueden ver los resultados.