Acusan fallas y demagogia en Tren Maya

Ciudad de México.- Activistas y defensores del medio ambiente mostraron durmientes cuarteados, rieles recién instalados pero ya oxidados, y pernos doblados en el sitio donde se descarriló el Tren Maya, proyecto valorado en más de 500 mil millones de pesos e inaugurado parcialmente hace tan solo 100 días.

Además, criticaron como "demagogia" la propuesta del presidente López Obrador de indagar si el siniestro había sido deliberado.

"Es una vergüenza que sean incapaces de enfrentar la realidad, de hacerse cargo y de pararse en el tramo para evidenciar que es mentira que los durmientes están rotos; que es mentira que los tornillos se están rompiendo", aseguró el espeleólogo José Urbina, quien en julio de 2022 fue amenazado por López Obrador al haber ganado un amparo en contra de la construcción del Tren sobre cenotes y ríos subterráneos.

"La realidad los ha sobrepasado; esta no es la primera falla, y no será la última, porque no escucharon a quienes sabían y simplemente se dedicaron a imponer lo que ellos querían. No pueden respaldar sus palabras más que con propaganda. Por eso, ahora van a decir: 'Vamos a investigar si fue un sabotaje', y ahí se va a terminar este asunto. En uno o dos días, va a haber otro escándalo, y nos habremos olvidado de esto. Eso es lo que apela esta demagogia", agregó Urbina, quien el 13 de marzo pasado, en un mitin de Claudia Sheinbaum, la invitó a recorrer la zona de obras sobre cenotes y ríos subterráneos del Tramo 5 Sur, que aún no se ha inaugurado.

Esta ha sido la falla más significativa en la obra, con una unidad remolcada y hasta 8 horas de retraso. El 2 de septiembre, en su segundo viaje de prueba, una avería dejó a López Obrador varado por más de una hora en la entrada a Chichén Itzá.

El descarrilamiento sucedió ayer en la entrada a la estación de Tixkokob, Yucatán, en el Tramo 3 de Calkiní a Izamal. Se encontraron pruebas de materiales deficientes, incluyendo rieles oxidados, los cuales fueron mostrados en la red social X por el periodista y activista de derechos humanos Gildo Garza.

"Aquí el 'sabotaje': durmientes cuarteados y materiales de baja calidad. Ahí está el perno. Definitivamente, la obra debe ser auditada y deben deslindarse responsabilidades hasta el Palacio. No vale ninguna justificación, bola de ratas corruptos", afirmó Garza luego de que el presidente informó esta mañana que se investiga si el accidente del tren, cotizado originalmente en 140 mil millones de pesos (el costo final oficial no ha sido informado), fue intencional.

"¿Una obra militar en la cual no saben qué pasó? La sola insinuación debiera ofender a los comandantes del tren. Tantos millones invertidos para que, en un simple cambio de vía, esto no se tenga debidamente monitoreado", opinó el espeleólogo y consultor del agua, Guillermo D'Christy, miembro del movimiento #SélvameDelTren, quien intentó alertar al Gobierno sobre los peligros de construir el Tren Maya sobre el terreno poroso, cenotes y cuevas del Tramo 5, entre Cancún y Tulum.

Posteriormente, denunció la oxidación de los pilotes de más de 30 metros en el agua subterránea y el derrame de concreto.

"Lo que se vio ayer es tan solo la punta del iceberg de la corrupción, tranzas y miles de vicios ocultos que esta obra tiene; y aún no corre sobre un viaducto elevado sobre el acuífero más importante de la Península de Yucatán, con carga de hidrocarburos, y sobre 15 mil pilas de acero y concreto que se están corroyendo", agregó.

Iniciada en 2019 bajo la firme declaración de López Obrador de que se realizaría "llueve, truene o relampaguee", la construcción del Tren Maya no concluyó en diciembre pasado; sólo se inauguró el tramo de Cancún a Campeche, donde ocurrió el accidente de ayer. Posteriormente, se abrió el tramo de Campeche a Palenque, Chiapas, sin estaciones, baños ni agua. En febrero, se inauguró la mitad del tramo 5, continuando las obras en el otro segmento a pesar de un amparo obtenido por #SélvameDelTren para detenerlas hasta la entrega de los estudios de impacto ambiental.

La reciente sugerencia del presidente sobre un posible sabotaje es otra muestra de su desconexión con la realidad, según acusa Pedro Uc, poeta y activista maya, quien fue amenazado de muerte en 2019 por su oposición al Tren y recientemente homenajeado en la Feria del Libro de Guadalajara por su defensa del territorio mexicano.

"Me parece que es ya una costumbre del presidente minimizar todo aquello que no le conviene. Parece que vive en un mundo fantasioso; en un mundo donde la realidad es violenta, está bajo fuego, está bajo enfermedades sin medicina, está bajo el dominio del crimen; el tren se descarrila, los cenotes están siendo destruidos, la selva está siendo desmontada y él se levanta a anunciar un mundo bastante bonito, bastante bueno, pacífico, casi nos pinta un paraíso", dijo vía telefónica.