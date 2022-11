Obedece AMLO, a regañadientes, y enviará terna para Cofece

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que acatará la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y enviará la terna con los candidatos para ocupar al menos dos de las tres vacantes con las que desde hace dos años ha operado la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Este lunes, la Corte emplazó al mandatario federal a enviar la terna a más tardar en 30 días.

"Vamos a cumplir con el mandato de la Corte y vamos a enviar la terna. Yo no estoy de acuerdo con lo de la Cofece, porque es un organismo que defiende a empresas particulares, no defiende las empresas públicas, no defiende al pueblo", dijo.

En conferencia desde Palacio Nacional, el mandatario federal reiteró que la Cofece es uno de los instrumentos creados para proteger el modelo privatizador que se impuso durante el periodo neoliberal.

"Si no hay posibilidad de que se desmonte todo este andamiaje, protector de intereses, creados, que eso sería lo mejor, lo ideal, si no hay condiciones, aunque no se descarta que el día de mañana o hacia el futuro lo puedan hacer, pues hay que cumplir con lo que ordena la Corte, el Poder Judicial y es lo que voy a hacer. Voy a mandar la terna".

El tabasqueño reprochó que él no es quien escoge a candidatos que ni siquiera conoce, sino que se los envían, porque dicho mecanismo forma parte de las reformas efectuadas durante el periodo neoliberal.

- ¿Y no los analiza?, se le preguntó.

"Es que ya mandan", respondió.

- ¿No los propone?

"No, me mandan creo que cinco y de ahí tengo que mandar uno primero, pero ya les he explicado lo que me sucedió con esta otra del Ifetel, llegando llegando, que me toca, porque todas esas reformas las hicieron durante el periodo neoliberal y ahí si todos aprobaron, ahí si se apoyó la reforma constitucional.

"Entonces, en el Ifetel, de repente, se crearon estos organismos supuestamente para evitar los monopolios, ya ven como inventaron términos nuevos, al monopolio le llaman preponderancia o agente preponderante, entonces para evitar eso, es cosa de que hagan investigaciones de quienes promovieron esto, el Reforma, Carmen Aristegui, porque era la sociedad civil, entonces, al final, los miembros de estos organismos quedaron atrapados por los mismos intereses creados, no hubo ningún cambio y una vez me toca proponer a un miembro del Consejo del Ifetel y veo, pues no conozco a nadie".

La declaración del tabasqueño ocurre a dos días de que el Pleno del máximo tribunal del país declaró fundada una controversia promovida a finales de 2021 por la Cofece para exigir que el Ejecutivo cumpla su obligación Constitucional de seleccionar a los aspirantes que serán ratificados en el Senado.

Si alguno de los candidatos es rechazado, el plazo se ampliará 10 días naturales para hacer nuevas propuestas, a partir de las listas que el Comité de Evaluación le envió al presidente en 2020 y 2021.

El presidente ha retrasado sus nominaciones en medio de una campaña contra organismos autónomos y los altos salarios de sus consejeros.