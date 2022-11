Denuncian panistas a director del Issste ante FGR

Ciudad de México.- La senadora panista Alejandra Reynoso Sánchez denunció penalmente al director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Pedro Zenteno Santaella, por los delitos de falsedad de declaraciones, corrupción y ejercicio indebido del servicio público.

La denuncia, suscrita también por el diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba, fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En el documento se solicita una investigación contra Zenteno Santaella por su presunta responsabilidad en la adjudicación directa que ganó la empresa IMEDIC S.A. de C.V. por un contrato de hasta 144.7 millones de pesos, incumpliendo el marco jurídico vigente.

En dicho contrato, se consignó en la denuncia, la empresa se comprometió a dar servicio a 90 unidades de salud del Instituto, sin que hasta hasta la fecha lo haya proporcionado.

Señala que las omisiones de la empresa pueden estar relacionados con la muerte de pacientes en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, además de que se ha afectado a los tratamientos médicos de más personas.

"Pedro Zenteno no ha dimensionado que esto ha costado vidas; hay a quienes no se le ha podido diagnosticar su enfermedad o realizar tratamientos. La ineficiencia cobra vidas, esto no puede quedar sólo en una declaración, por lo que pedimos su renuncia y que la Fiscalía actúe, investigue y tome acciones", argumentó Reynoso Sánchez.

La legisladora guanajuatense exigió que se investigue a Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) por asignar un contrato de mil 660 millones de pesos, sin que la empresa contara con la calificación técnica para llevar a cabo su labor.

Además, señaló, la compra se realizó con cobros fraudulentos, los medicamentos comprados no llegaron a México y todo ello ocurrió durante la gestión de Zenteno Santaella como Director.

Bajo protesta de decir la verdad, Pedro Zenteno aseguró al comparecer ante el Senado que el Issste-por medio de la empresa IMEDIC S.A. de C.V.- generaría ahorros, contaría con mejor tecnología y tendría una mayor cobertura, dado que 90 unidades médicas mejorarían la atención a los derechohabientes, lo cual no sólo no ha ocurrido, sino que ya existen posibles afectaciones que han derivado en la muerte de pacientes, concluyó la senadora.

Para el diputado Éctor Jaime, "el director del Issste está afectando a más de 10 millones de derechohabientes en su derecho a la salud. Estas acciones han causado daños al erario y, quizá, muertes prematuras".