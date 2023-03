Nosotros vamos a impulsar a gente del PAN: Marko Cortés

Ciudad de México.— Tras advertir que impulsará "a gente del PAN", Marko Cortés delimitó la baraja de presidenciables a dos cuadros: el diputado federal Santiago Creel y la senadora Lilly Téllez.

En el elenco había seis aspirantes: el también diputado Juan Carlos Romero Hicks y los Gobernadores de Yucatán, Chihuahua, y Querétaro, Mauricio Vila, Maru Campos y Mauricio Kuri.

De gira por la La Paz, Baja California Sur, el líder nacional del blanquiazul acotó y dejó fuera a los que también habían manifestado su interés. Con excepción del queretano Kuri, todos habían participado en al menos dos pasarelas organizadas por el partido.

"Yo he dicho que en el PAN tenemos muchas y buenas opciones, y quien a mí me ha dicho con toda claridad es Santiago Creel y Lilly Téllez", acotó. "Ellos dos puntualmente me han expresado su interés y su intención de participar en la contienda presidencial."

En la lógica de que el blanquiazul tendrá mano para postular al candidato, en el seno de la alianza Va por México, el dirigente opositor reveló que el empresario Gustavo de Hoyos, de "la sociedad civil", fue al Comité Ejecutivo Nacional a expresarle su intención de competir por la candidatura.

También se lo han manifestado los priistas Enrique de la Madrid, Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes Rangel.

"Nosotros impulsaremos, por supuesto, a gente del PAN, porque tenemos con qué, pero si resultara que hubiera otro de la sociedad civil o de cualquier otro partido que fuera mucho más competitivo que cualquiera del PAN, por supuesto que podemos construir, pero aquí se trata de ir a ganar y de gobernar bien", previno.