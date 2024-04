Cuando voy yo, respetan, dice AMLO sobre retenes criminales

Ciudad de México.- En su conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cuando él visita comunidades donde el crimen organizado realiza retenes, siempre es respetado por estos grupos delictivos.

"Siempre a ras de tierra y respetuosos todos y sin guardaespaldas y sin carros blindados y claro que a veces se encuentra uno con gente extraña, pero respetuosa", declaró el Mandatario al ser cuestionado sobre su presencia en zonas con alta incidencia del crimen organizado.

López Obrador manifestó que, a pesar de lamentar cualquier pérdida de vidas por la violencia, afortunadamente "se respeta a los ciudadanos" por parte de estos grupos delictivos cuando él acude a dichas comunidades.

"Tengo cientos de anécdotas sobre eso. Imagínense ir a Batopilas en Chihuahua, a Morelos, en Chihuahua, a Choix, a Badiraguato", agregó el presidente, mencionando algunos de los lugares que ha visitado.

El Mandatario fue cuestionado también sobre supuestos vínculos con el crimen organizado, a lo que respondió enfáticamente: "No, porque yo no me dejo presionar por nadie, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie".

'No deja de ser propaganda'

En otro momento de la conferencia, al ser preguntado sobre los encapuchados que retuvieron a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, en Chiapas, López Obrador restó importancia al incidente.

"Pues tienen todo su derecho a expresarse, nada más que yo creo que no deja de ser propaganda y que nosotros no estamos para celebrarlo", dijo sobre el grupo, que niega ser un montaje.

El Presidente exhortó a que esos grupos no lleven a cabo actos ilícitos y cuestionó por qué se encapuchan si dicen estar preocupados por la violencia.

"No se puede enfrentar la violencia con violencia", sentenció.