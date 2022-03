'No somos colonia de nadie', responde AMLO a EU sobre espías rusos en México

Cuernavaca.- Luego que el jefe del Comando Norte estadounidense, Glen VanHerck, alertó que la agencia de inteligencia militar de la Federación Rusa tiene desplegados en el país más oficiales que en cualquier otra nación del mundo con el objetivo de influir en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no es colonia de Rusia.

En conferencia, el mandatario federal dijo desconocer si hay espías rusos en el país.

"Pues que es una declaración, nosotros no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas, México es un país libre, independiente y soberano, debe saberse, cada vez más, porque parece a veces que no se entiende lo suficiente, hay que mandarle telegramas avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero", dijo

"Que México es un país libre independiente y soberano que no somos colonia de Rusia, ni de China ni de Estados Unidos, pues que es una declaración, nosotros no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas", agregó.

- ¿Hay espías rusos en México, presidente?, se le cuestionó.

"No sé, no tenemos información sobre eso. Y no impedimos a nadie, a ningún extranjero que quiera llevar a cabo actividades legales en el país que lo pueda hacer, los que son delincuentes, cometen delitos, se les detiene, no se permite ni a mexicanos ni a extranjeros cometer delitos en nuestro país".

"Y que se entienda también de que nosotros tenemos como política la no intervención", respondió.

"Nosotros nos vamos a a Moscú a espiar a nadie, ni vamos a Pekín a espiar qué están haciendo en China ni vamos a Washington, ni siquiera a Los Ángeles, no nos metemos en eso", subrayó.

Durante una audiencia en el Senado de EU, VanHerck aseguró ayer que la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa (GRU, por sus siglas en ruso) está buscando oportunidades y acceso a EU desde México.

Sin precisar el número de oficiales que la conforman, la GRU ha sido acusada entre otras cosas de interferir en las elecciones de EU, intentar un golpe de estado en Montenegro, atacar cibernéticamente a la Agencia Mundial Antidopaje y de envenenar al ex-espía ruso Sergei Skripal en el Reino Unido en 2018.

Creada en 1942, la GRU sobrevivió la disolución de la Unión Soviética en 1991 y es actualmente, junto al Servicio Federal de Seguridad, una de las dos agencias rusas encargadas de espionaje en el extranjero, además de tener sus propias brigadas de fuerzas especiales.

El jefe del Comando Norte aseguró que la inestabilidad en México creada por los cárteles mexicanos del narcotráfico crean condiciones que pueden ser aprovechadas por agentes de Rusia y China que afectarían la seguridad nacional estadounidense.