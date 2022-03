Aceptamos la disculpa del presidente: Banxico

Acapulco, México.— Irene Espinosa Cantellano, subgobernadora del Banco de México (Banxico), dijo que la Institución acepta las disculpas del presidente por el "madruguete" que le dio, ya que todo se trató de un desconocimiento de los tiempos.

"Es muy valioso aclarar para el público que fue simplemente un desconocimiento sobre los tiempos y se agradece mucho el que haya podido dirigir esas palabras, la disculpa (la aceptamos) por supuesto que sí, permitió dar a conocer la razón de por qué había revelado esa información.

"Creo que dio un mensaje muy claro en el sentido de que había recibido información y no sabía que todavía no era pública, entonces no ha habido ningún tipo de interferencia ni mucho menos en las decisiones del banco y creo que eso es lo más importante, asegurar que sigamos teniendo decisiones y posiciones independientes y autónomas", dijo al término del primer día de la 85 Convención Bancaria.

La subgobernadora indicó que el Presidente siempre tiene que estar informado.

"Es un tema simplemente del Ejecutivo federal, ellos son quienes definen cuáles son los informes que le dan (al Presidente), entonces claro, el Secretario de Hacienda normalmente reporta al presidente sobre sus actividades", abundó.

Espinosa Cantellano aseguró que no hay incertidumbre sobre la autonomía de Banxico.

"Han sido comentarios aislados y no hay ningún tipo de incertidumbre sobre la autonomía", indicó.

Previamente, la Gobernadora del Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, evitó hablar del tema, pues durante su intervención en el evento sólo se limitó a hablar del aumento en la tasa de referencia.

"En la decisión de política monetaria, la Junta de Gobierno evaluó la magnitud y la diversidad de los choques que han afectado la inflación y sus determinantes, así como los riesgos de que se contaminen las expectativas de mediano y lago plazos en la formación de precios", declaró.

Rodríguez Ceja consideró como retos el "apretamiento" de condiciones financieras y monetarias globales, el entorno de acentuada incertidumbre y las mayores presiones inflacionarias asociadas al conflicto bélico Rusia-Ucrania.

Con información de Azucena Vásquez