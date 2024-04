Habrá mañanera hasta el último día del sexenio: AMLO

Ciudad de México.- En su conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la última mañanera de su Administración se llevará a cabo el lunes 30 de septiembre de 2024, un día antes de la entrega de la banda presidencial.

"Hasta el último día. Hasta el último día. Sí, hasta ese día. Mañanera hasta el último día", declaró el Mandatario ante los cuestionamientos sobre la fecha límite de sus características conferencias matutinas.

López Obrador detalló que el 30 de septiembre será su última jornada formal como Presidente, pues a las 12 de la noche concluirá su mandato.

"Entonces es treinta en la mañana, lunes treinta de septiembre. La última mañanera. Y ya me voy a preparar a planchar la banda para entregarla", expresó.

Sería acto autoritario cancelar mañaneras

El Presidente López Obrador señaló que sería un acto autoritario cancelarlas, pues ello implicaría censurar también a diversos espacios críticos de su gobierno en medios como el periódico REFORMA.

"Nada más es aclarar, yo creo que queda ya lo suficientemente claro. Sería, pues, un acto autoritario ya cancelar esta conferencia. Qué bueno que no lo hicieron. Porque, pues, si no, nos dejarían sin medios.

"Tendrían que cancelar el programa de Ciro, el de López-Doriga, el de Loret... Azteca completito. Las reuniones de análisis de Televisa. Todos los noticieros de Fórmula. Imagínense, nos quedaríamos sin los escritores del REFORMA. Ya no podríamos ver las caricaturas de Calderón en el REFORMA", expresó.

"Todo es en contra de nosotros. Todo. Pero qué bueno que prevalezca la libertad. No hay que tenerle miedo al debate, a la polémica. Es bueno. Muchas cosas permanecían ocultas, no se sabían", concluyó.

Reitera jubilación de la política

Además, el Presidente reiteró su compromiso de retirarse definitivamente de la vida pública al término de su gestión.

"Yo entrego la banda, se termina la ceremonia, y ya me voy. Ya no nos vamos a ver", señaló durante el encuentro con los medios.

López Obrador enfatizó que su jubilación implica no participar en ningún acto público ni conferencias, así como evitar tomarse fotografías.

"Yo me jubilo. Y eso significa, repito, que no voy a participar en ningún acto, no voy a estar en ninguna conferencia. No me voy a tomar fotografía. Este, y ya... nada de política", aseveró.

El Mandatario planea dedicarse a una investigación sobre las sociedades prehispánicas en México, un trabajo que estima le tomará entre tres y cinco años. "Voy a dedicarme a hacer un trabajo de investigación. Ustedes lo saben. Quiero hacer un trabajo sobre las sociedades prehispánicas en México", puntualizó.