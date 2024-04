AMLO y Sheinbaum no se disculparán sobre 'montaje': Xóchitl

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador y la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, difícilmente ofrecerán una disculpa por asegurar que el retén de encapuchados en Motozintla, Chiapas, que el domingo abordó a la candidata oficial, fue un montaje, lo cual fue desmentido por pobladores, dijo Xóchitl Gálvez.

"El Presidente difícilmente ofrece una disculpa y su corcholata tampoco. Son de una soberbia cuando se equivocan, nunca lo van a reconocer", sostuvo luego de la difusión de un nuevo video de los encapuchados en Motozintla, en el que niegan que se trate de un montaje y aseguran que se han organizado defenderse de otro grupo.

"Es real (el retén), los encapuchados ya lo dijeron y mejor siéntense porque el Presidente nunca les va a ofrecer una disculpa, se van a cansar parados", expresó en conferencia de prensa.

Gálvez, candidata del PAN, PRI y PRD, aseguró que López Obrador y Sheinbaum no quieren reconocer que en Chiapas operan retenes de encapuchados, de autodefensas y carteles, ante la ausencia del Estado.

"Ellos no lo quieren entender, esa es la vida cotidiana de lo que pasa en Chiapas, en la frontera. Hay cárteles de la droga enfrentándose, hay autodefensas de las comunidades intentándose defender y hay un Gobierno ausente.

"Obviamente, tuvimos mucha seguridad ahora que estábamos por allá, porque estuvo Sheinbaum, porque estuve yo, pero donde está la bronca es en la sierra, es en el Soconusco, es donde está El Porvenir", dijo.

La panista insistió en que durante su gira del martes por Chiapas, los grupos criminales presionaron a los transportistas para que no dieran servicio a los pobladores que querían asistir a sus mítines y retó al INE a acudir a esa zona, entre Motozintla y Frontera Comalapa, donde han desfilado convoyes del Cártel de Sinaloa enfrentados con el de Jalisco Nueva Generación.

"Me dijeron que el crimen organizado da permiso de quién puede y no puede salir de los pueblos. Reto al INE a que vaya a frontera Comalapa a ver en qué condiciones porque hay cientos de desplazados, los delincuentes no los van a dejar entrar para votar", sostuvo.