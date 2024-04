Acusa Xóchitl que el TEPJF no quiere amonestar a AMLO

Ciudad de México.- Ante la negativa del TEPJF de suspender las mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de reunirse con ella, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del frente opositor, acusó que a la autoridad electoral le tiembla la mano para garantizar la equidad en la contienda.

"No me sorprende (que los magistrados no hayan suspendido las mañaneras). La verdad es que hay una ley que el Presidente se la pasa por el arco del triunfo, la verdad. El Tribunal le dice 'violaste la equidad de la contienda, baja tu declaración', pero mientras (la declaración) que dice que yo le voy a quitar programas sociales, ya le dieron vuelo por todo el país", dijo la panista en conferencia de prensa.

"Hay una contienda totalmente inequitativa. Y en ese sentido, yo lo que advierto es que el Tribunal no está dispuesto a sacar ni la tarjeta amarilla ni la tarjeta roja".

Pese a que en sus mañaneras, López Obrador ha criticado a Gálvez y ha advertido a los electores sobre ella o ha manifestado su apoyo a la morenista Claudia Sheinbaum, los magistrados rechazaron de manera unánime suspender las mañaneras con el argumento de que no se puede ejercer una censura previa.

De manera dividida, de tres votos contra dos, en tanto, los magistrados rechazaron reunirse con Gálvez y su equipo que les querían buscaba la reunión para exponer la intervención del Presidente López Obrador en el proceso electoral y la utilización de los programas sociales para favorecer a Morena.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) argumentó después que se iban a reunir ayer mismo, pero que el grupo de Gálvez no respondió las llamadas.

La candidata del PAN, PRI y PRD respondió hoy que les ofrecieron una videollamada y no con todos los magistrados ni con la presidenta, por lo que la rechazaron.

"Ante esa decisión, mi equipo de campaña optó por no confirmarla, porque lo que ofrecían era una llamada a distancia", dijo.