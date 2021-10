No estamos a favor de contrarreforma retrógrada: Canacintra

Ciudad de México.— Los industriales de la transformación señalaron que no están de acuerdo con una "contrarreforma retrógrada", en referencia a los cambios que se promueven en el sector eléctrico desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y reprocharon que se acuse a los empresarios de ser causantes de los males nacionales.

Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), emitió un largo discurso durante la inauguración de la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales, en donde, sin mencionarla por su nombre, criticó a la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

"Hace días escuchábamos a una funcionaria pública de no grata memoria (Nahle), quien en su afán de quedar bien con su jefe (AMLO), acusaba a empresarios de ser causantes de los grandes males nacionales; por cierto, una funcionaria pública a la cual le escuché decir que no tenía la más remota idea del sector eléctrico nacional", dijo Castellanos.

El líder de los industriales consideró que se quiere engañar al pueblo de México con la reforma eléctrica, debido a que si se aprueba en sus términos,se obligaría a las empresas a consumir energía más cara y éstas tendrán que trasladarlo al precio de los productos y servicios.

"Quienes pagan por ellos son los mexicanos, que nos consumen los productos. Se está tratando de engañar al pueblo de México diciendo que se busca el beneficio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que es una empresa que debe ser productiva del Estado, pero en contra del beneficio de los mexicanos.

"No estamos a favor de una contrarreforma retrógrada que nos lleve a los años 70 y nos obligue a consumir energía sucia y contaminante y a precios mayores que el resto de nuestros competidores", subrayó durante su discurso en la Convención, que se llevó a cabo en Tamaulipas.

El presidente de Canacintra afirmó que se debe trabajar para superar lo que está deteniendo la recuperación del país, pero "con menos tintes ideológicos" que cansan a los trabajadores y a los empresarios.

"Aquí no hay una economía estatizada, aquí no hay una economía mixta. México no se construyó en 2018, México tiene más de 200 años de vida independiente y cualquiera que quiera hacer un cambio profundo a nuestra República la tiene que consensuar con todos los actores", subrayó en presencia del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca.