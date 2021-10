Ve AMLO promiscuidad y vergüenza en alianza de partidos e IP

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la alianza entre líderes partidistas y empresariales no sólo es una vergüenza, sino que evidencia una "promiscuidad política" nunca vista.

"Acabo de ver una foto hace unos días, está Claudio X. González, luego el de la Coparmex, que no tiene que ver con los empresarios, no confundamos, esto es una cúpula, están los dos, Coparmex y Claudio, y los líderes de los partidos del bloque conservador", criticó.

"Una vergüenza, imagínense. Lo que pensaría el General (Lázaro) Cárdenas, Adolfo López Mateos, incluso (Manuel) Gómez Morín, Maquío, ¡Qué es esto! De veras una promiscuidad política nunca vista, pero todo es esto, los billullos".

El pasado 11 de octubre, los partidos y organizaciones que integran la alianza "Va por México" se reunieron para cerrar filas y mandar un mensaje de cohesión en medio de la indefinición del tricolor sobre la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo.

Participaron Alejandro Moreno, líder nacional del PRI y anfitrión de sus pares del PAN y del PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, así como los empresarios Gustavo de Hoyos y Claudio X. González.

Mientras los partidos ratificaron la continuidad de Va por México, X. González confió en que la bancada del PRI en la Cámara de Diputados votará en contra de la reforma eléctrica por considerarla "la más dañina" de todas iniciativas en la presente administración.

Al mostrar una fotografía de dicho encuentro, que calificó de histórica, López Obrador afirmó que no se trata de una campaña en contra de dicha alianza, sino de hacer la vida pública cada vez más pública.

"No es ninguna campaña en contra, es que se cuestiona al presidente, pues aquí nadie es intocable, ya se acabó aquello de que no se podía tocar al intocable. Miren: este es Claudio, el de Coparmex, y ya, por respeto, no me meto con los líderes de los partidos", expresó.

"Cuántos años, décadas, hablando de que estaban enfrentados, engañando, cuando son lo mismo, defienden los mismos intereses. Nosotros siempre dijimos: 'son lo mismo los partidos', no lo puedo repetir aquí, al final el tiempo nos dio la razón, ahora ya están así, juntos, unidos, ya, fuera máscaras y al servicio de los potentados".

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, insistió en que hay una campaña del "conservadurismo" y sus "alcahuetes" en contra de su propuesta eléctrica, para no reformar la Constitución y seguir permitiendo el saqueo de la nación.

"No le hace que sigan las campañas, afortunadamente, por eso estamos tranquilos, el pueblo de México es un pueblo muy consciente, ya no se puede engañar, ya no funciona", sostuvo López Obrador.

El Jefe del Ejecutivo reiteró que la reforma energética que impulsa es para salvar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y evitar que haya apagones, tarifas altas y una nueva "conquista" de las empresas para saquear al país.

"Decirle a la gente que tenga confianza, es para salvar a la CFE y para que no se padezca de apagones, de tarifas altas, para que se proteja la economía popular. Son dos cosas: estas empresas (extranjeras) no tienen dimensión social, no les importa la economía del pueblo", acusó.

"Su propósito es el lucro y nosotros queremos mantener a la CFE porque es una empresa pública, sin fines de lucro, una empresa de los mexicanos, lo mismo que Pemex, pero engañaron durante mucho tiempo de que lo mejor era privatizar".