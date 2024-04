Morena no discutirá reforma a Afores, iremos a la SCJN: PAN

Ciudad de México.- Al asegurar que Morena sólo quiere atropellar y aprobar sin discusión el dictamen al Fondo de pensiones, la bancada del PAN en el Senado dijo que ya alista recursos para impugnar en la Corte la reforma que se apruebe esta semana.

Julen Rementería del Puerto, coordinador de la bancada del PAN, explicó que con el voto mayoritario de Morena y aliados va a pasar el próximo jueves esa iniciativa, aprobada ayer en Cámara de Diputados, que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

"Es evidente que aquí (en el Senado) no quieren discutir nada. Aquí lo que quieren es votar y atropellar cualquier idea con un simple voto mayoritario. Eso está claro. Me parece que a nadie le queda duda que ellos (Morena) no discuten, ellos solamente obedecen, acatan las decisiones del presidente", expresó el senador veracruzano.

"Entonces lo que queda es eso precisamente, preparar los recursos para ir a la Corte, para que en la Corte se pueda componer lo que claramente está violando derechos de los mexicanos, llámese Amparo, llámese Amnistía o llámese Afores o Fondos de Pensiones o el nombre que le querramos poner. Y en eso estamos trabajando y se presentarán en su oportunidad".

Puntualizó que se está trabajando con los abogados de las distintas bancadas, pues en estos recursos siempre concurren distintas fuerzas políticas, las de oposición y las del bloque de contención, para ver cuál es el instrumento mediante el cual se puede ayudar a proteger a los recursos de los trabajadores.

Por su parte, la senadora del mismo partido, Kenia López Rabadán, denunció que con esta reforma Morena busca robarse los ahorros de los trabajadores.

"El Senado acaba de recibir de manera formal la minuta de la Cámara de Diputados que contiene seis leyes y un decreto con la que el gobierno de Morena y sus legisladores buscan confiscar los ahorros de los mexicanos", acusó.

"Vamos a dejarlo claro. El Gobierno de López Obrador y sus legisladores se van a robar las pensiones de los mexicanos. Ya sabemos que a López Obrador y a este gobierno les urge dinero, porque no le es suficiente a este gobierno los sobres amarillos, las casas de Bartlett, las casas de Nahle. No le es suficiente que la mamá de la señora Sheinbaum tenga dinero en paraísos fiscales".