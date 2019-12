Me equivoqué en confiar en mi hermana: hermano de Karen

Ciudad de México.- Luego de que salieran a la luz videos de Karen Espíndola divirtiéndose en un bar (el cual está ubicado a menos de un kilómetro de su casa) y no secuestrada por un taxista como en un principio lo habían denunciado sus familiares y causó ayer gran movilización tanto por las autoridades y redes sociales, su hermano Daniel se vio obligado a contestar todos los comentarios ofensivos hacia su hermana luego de que se filtrara dicho video.

Daniel Espíndola confesó a través de su red social que se había equivocado en confiar en su hermana, sin embargo no se arrepiente en haber hecho lo que hizo, ya que al final apareció viva.

"Aún sabiendo que me equivoqué en confiar en mi hermana, no me equivoqué en hacer todo mi esfuerzo para que no fuera la última vez que la vería con vida. Tantita empatía", escribió en su cuenta de Twitter.

Fue ayer cuando los familiares de Karen habían denunciado su desaparición tras haber tomado un taxi este martes en Tlalpan, en la Ciudad de México, incluso su madre dio a conocer la última conversación que había tenido con su hija en la cual la joven se sentía temerosa ante la supuesta actitud “sospechoso y grosero” del taxista.

Su desaparición rápidamente despertó la solidaridad de los usuarios en redes sociales y hasta se había creado el #TeBuscamosKaren, sin embargo todo parece indicar que la joven se habría ido de “parranda” tras haberse filtrado a Karen en un bar, lo que desató el enojo e indignación de los mismos usuarios, quienes no pararon de atacar el hecho y a su hermano Daniel, quien se dijo traicionado pero a la vez convencido que hizo lo correcto.

El hermano de Karen respondió a un internauta: “Dime qué harías tú si llega un mensaje de tu hermana diciendo que el taxista se ve sospechoso. Dime qué haces. Yo puse toda mi fuerza en encontrarla”.

La joven llegó a su casa a bordo de un taxi, al medio día de ayer, en el que se le miraba un aspecto desaliñado, su familia la recibió con emotivos abrazos y horas después se habría dado a conocer la verdad.