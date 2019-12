Pide familia LeBaron que no haya 'chivos expiatorios'

Ciudad de México.- La familia LeBarón se pronunció por no dejar que en el combate al crimen organizado "paguen justos por pecadores", aunque dieron el beneficio de la duda a las autoridades que investigan la muerte de nueve de sus miembros en Bavispe, Sonora.

"No puede haber tortura, no pueden haber chivos expiatorios, todo tiene que ser transparente", pidió Adrián LeBarón, quien además urgió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estar al pendiente de cada arresto que se haga.

A invitación del senador Emilio Álvarez Icaza, los LeBarón ofrecieron un mensaje en uno de los salones de la planta baja del Senado, donde Julián LeBarón explicó que han recibido llamadas diciéndoles que los detenidos por los hechos del 4 de noviembre son inocentes.

"Pero luego uno habla con otros familiares y me dicen otra cosa", aseveró.

"Le vamos a dar el beneficio de la duda a las autoridades, por ahí va la cosa, hay que confiar, pero hay que insistir en que sea limpio, que se tengan pruebas en el debido proceso".

En su mensaje, Adrián LeBarón se preguntó qué tiene que pasar, además de que se estén quemando bebés, para exigir un alto a estas tragedias.

"¿O simplemente debemos sentarnos a esperar la siguiente tragedia?", cuestionó.

"¿No deberías suspender todo, todo lo que estamos haciendo, hasta no tener una respuesta de esto?".

Los LeBarón agregaron que el FBI de Estados Unidos ha entrado dos veces a México para recolectar evidencias, y reiteraron su postura de que los grupos del narcotráfico deben ser considerados como terroristas.