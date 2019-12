Plantea presidente consultas sobre outsourcing

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió la realización de una consulta ciudadana por la iniciativa del senador Napoleón Gómez Urrutia contra el outsourcing, medida criticada por el sector privado.

"Creo que lo debe de resolver el Senado, se tienen que poner de acuerdo. Primero escuchar a todos los involucrados, los que están a favor y en contra, escucharlos, que se lleve a cabo una consulta, no hace falta mucho tiempo, ya hay posturas claras a favor y en contra, pero que sí se escuche", sugirió el mandatario en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

"Ese es mi punto de vista, que se escuche a todos, todo el que tenga algo que plantear, que se abra un proceso de consulta, tanto del sector empresarial como del obrero, especialistas y ciudadanos, todos que opinen, eso lo puede hacer el Senado, es una opinión respetuosa", agregó.

Cuestionado por las pérdidas de hasta 500 mil millones de pesos, estimadas por el sector privado, López Obrador, insistió en que serán los senadores lo que decidan el pase de la ley.

"Que sean los senadores de manera libre los que decidan y confiar en los senadores, confiar en el Senado de la República. El Ejecutivo no tiene una postura definida sobre esto o lo que proponemos es esta consulta y que con absoluta libertad, como debe de ser, el Senado resuelva, porque es un poder autónomo e independiente.

Asimismo, el Mandatario dijo que no podría decirle al senador Gómez Urrutia, al senador Ricardo Monreal o cualquier senador lo que tienen que hacer para resolver la situación.

"Son ellos los que tienen que resolver y para eso están, esa es la función del poder legislativo", dijo.

La medida para eliminar el outsourcing busca reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, pues señala que algunas actividades ilegales de subcontratación han implicado directamente en los derechos laborales de las personas como en el caso de la sindicación y la seguridad social.

Ayer, el Senado metió freno a la reforma para prohibir la mayoría de los esquemas de subcontratación.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, pidió a la Mesa Directiva frenar el trámite de la medida momentos después de que las comisiones aprobaran el dictamen de reforma a la Ley del Trabajo y del IMSS.

Monreal señaló que se debe convocar a un Parlamento Abierto para discutir la iniciativa.