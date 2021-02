Madre encuentra restos de cadáver; al parecer es su hijo desaparecido

Tomada de Twitter

Ciudad de México— La líder del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Patricia Flores Armenta, localizó los restos que aparentemente pertenecen a su hijo desaparecido hace casi dos años.

Los restos óseos fueron localizados la tarde de ayer en un monte situado a unos siete kilómetros de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, a la altura del kilómetro 36.7.

Además de los huesos, en el lugar se encontró una dentadura, una billetera y una pantalón talla 36 que Flores reconoció como propiedad de su hijo, Marco Antonio Sauceda.

Fue a través de una llamada anónima en la que a Cecilia Patricia le informaron de la ubicación de esta osamenta que estaba expuesta.

Serán las pruebas de ADN las que determinaran si estos restos pertenecen al hijo de Flores.

Marco Antonio desapareció el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino a los 31 años de edad.

"Mi amor no puedo creer que este puño de huesos incompletos seas tú, no lo creo, no lo acepto, ni tú lo mereces ni yo lo merezco", publicó Flores en Facebook.

"He luchado mucho por ti, por traerte completo a casa, he traído paz a muchas familias esperando que Dios vea mi obra y me mande mi recompensa, pero no de esta manera, no lo acepto, seguiré tus huellas hasta llegar a la última de ellas, rascaré cada pedazo de la tierra hasta tener tu último hueso, mi lucha ha sido incansable y mi lucha será hasta lograr traerte de nuevo a casa y pueda decir que mi promesa ha sido cumplida".